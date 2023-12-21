أخبار السعودية

بالفيديو والصور.. المركز الوطني للأرصاد يحذر من الطقس بدءًا من الجمعة 23 ديسمبر 2023

دنيا يـٓـس

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم عبر صفحته الرسمية على منصة إكس هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري وحتى الأحد المقبل.

تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة

هطول الأمطار على شوارع المملكة العربية السعودية _ منصة إكس

تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة

أشار المركز إلى أن الحالة الجوية المتوقعة ستبدأ تأثيرها يوم الجمعة القادمة، وستشمل مناطق متعددة من البلاد، ومن بين هذه المناطق:

  • تبوك.
  • المدينة المنورة.
  • مكة المكرمة.
  • حائل.
  • الجوف.
  • الحدود الشمالية.
  • القصيم.
  • الرياض.
  • المنطقة الشرقية.
  • الباحة.
  • عسير.
  • جازان.
تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة
بيان المركز الوطني للأرصاد بتوقعات الحالة الجوية بدءًا من الجمعة _ منصة المركز الوطني عبر إكس
تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة
بيان المركز الوطني للأرصاد بتوقعات الحالة الجوية بدءًا من الجمعة _ منصة المركز الوطني عبر إكس
تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة
بيان المركز الوطني للأرصاد بتوقعات الحالة الجوية بدءًا من الجمعة _ منصة المركز الوطني عبر إكس
تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة
بيان المركز الوطني للأرصاد بتوقعات الحالة الجوية بدءًا من الجمعة _ منصة المركز الوطني عبر إكس
تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة
بيان المركز الوطني للأرصاد بتوقعات الحالة الجوية بدءًا من الجمعة _ منصة المركز الوطني عبر إكس
تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة
بيان المركز الوطني للأرصاد بتوقعات الحالة الجوية بدءًا من الجمعة _ منصة المركز الوطني عبر إكس

كما أكد المركز أن هذه الأمطار الرعدية قد تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة، كذلك من المتوقع أن تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون هذه الرياح مُثيرة للأتربة والغبار.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of دنيا يـٓـس
دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل