بالفيديو والصور.. المركز الوطني للأرصاد يحذر من الطقس بدءًا من الجمعة 23 ديسمبر 2023

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم عبر صفحته الرسمية على منصة إكس هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري وحتى الأحد المقبل.

هطول الأمطار على شوارع المملكة العربية السعودية _ منصة إكس

تحذيرات من الطقس بدءًا من الجمعة

أشار المركز إلى أن الحالة الجوية المتوقعة ستبدأ تأثيرها يوم الجمعة القادمة، وستشمل مناطق متعددة من البلاد، ومن بين هذه المناطق:

تبوك.

المدينة المنورة.

مكة المكرمة.

حائل.

الجوف.

الحدود الشمالية.

القصيم.

الرياض.

المنطقة الشرقية.

الباحة.

عسير.

جازان.

كما أكد المركز أن هذه الأمطار الرعدية قد تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة، كذلك من المتوقع أن تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون هذه الرياح مُثيرة للأتربة والغبار.