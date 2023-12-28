بالفيديو.. هذا ما تم العثور عليه خلال مداهمة الفرق الرقابية لشقة سكنية بمحافظة المجمعة

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، من الوصول إلى أحد المواقع في محافظة المجمعة بهدف كشف عمليات الغش في صناعة المعسل داخل إحدى الشقق السكنية.

لقطات من فيديو مداهمة شقة سكنية بالمجمعة - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وبعد اكتشاف الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات النظامية الضرورية للتعامل مع هذه الحالة. وبناءً على الفيديو الذي نشرته وزارة التجارة عبر منصة “إكس”، تبين أن عمالة قامت بغش المواد وخلطها بمواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في معسل مخصص للبيع داخل الشقة السكنية، مما دفع بالوزارة إلى إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

وقد كانت وزارة التجارة قد أشارت مسبقًا إلى أنواع الضمان على المنتجات، مبينة أنها تشمل الضمان المصنعي والضمان الإضافي أو المتد، وذلك بهدف توفير خيارات متنوعة للمستهلك.