بالفيديو نانسي عجرم تعلق على قيام جامعة الإسكندرية باستخدام “حبك سفاح” في امتحان علم النفس

علقت الفنانة نانسي عجرم على استخدام كلمات من أغنيتها “حبك سفاح” في امتحان “علم النفس” في إحدى الجامعات المصرية، وفي لقائها مع قناة “et بالعربي” على هامش حفل صلاح الشرنوبي بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حيث أعربت نانسي عجرم عن سعادتها البالغة بهذا الأمر واعتبرته أمرا خفيف الظل، قالت: “سمعت عن الموضوع وأعتقد أنه شيء مهضوم ودمه خفيف جدا”، رغم أن الموضوع قد أثار العديد من علامات الاستفهام والتعجب خلال الأيام الماضية، عقب قيام أحد أساتذة علم النفس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية باستخدام كلمات الأغنية، حيث تم فتح تحقيق في واقعة استخدام أغنيتي حبك سفاح لنانسي وحالة حب لإليسا.

وأعربت نانسي عجرم أيضا عن سعادتها لمشاركتها في أغاني فيلم “مقسوم” الذي عرض مؤخرا في السينمات وحاز على إعجاب الجمهور بسبب فكرته المختلفة والأحداث الكوميدية فيه.

وأكدت نانسي عجرم على سعادتها الكبيرة لقيامها بغناء أغنيتين بالفيلم، أحدهما هي أغنية “قلبي يا محتاس ” وهناك وأغنية أخرى من المقرر طرحها قريبا في الأسواق.

فيلم “مقسوم” من بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، اسما إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوي دور مطربة اعتزلت الغناء بعد أن شكلت فرقة موسيقية في التسعينيات مع شيرين رضا واسما إبراهيم.

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