بالفيديو| مواطن سعودي يمنع كارثة محققة على الطريق بعد تحرك سريع وشجاع

شهدت منطقة حفر الباطن واقعة رصدتها كاميرات المراقبة على الطريق العام أظهرت سرعة وشجاعة كبيرة لمواطن سعودي، فقد أظهر مقطع فيديو قصير إقدام مواطن سعودي على منع حادث مروري مروع بعد تحرك سيارة تُقل أسرة في اتجاه الطريق السريع بدون وجود قائد للسيارة، وكان رد فعل المواطن السعودي سريع وشجاع بشكل كبير، بعد أن ركد إلى السيارة ودخلها وأوقفها قبل أن تصطدم بالسيارات التي على الطريق السريع.

مواطن سعودي شجاع يمنع حادث مروري مروع

وبعد أنتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حصل على إشادة واسعة من الجميع، وأعتبر كل من شاهد المقطع تصرف المواطن الشجاع بهذه السرعة والإقدام عمل بطولي استطاع من خلاله إنقاذ الأسرة صاحبة السيارة بالإضافة إلى السيارات التي كانت من الممكن أن تصطدم بها على الطريق السريع والتي كانت حتما ستؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.