بالفيديو: مواطن سعودي يفاجئ رحالة فرنسية نائمة في البرية ويقدم لها الضيافة

أنتشر فيديو مؤثر يظهر رد فعل مواطن سعودي تجاه رحالة فرنسية وجدها نائمة في سيارتها وسط البرية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف.

وعلى الرغم من ذلك فقد قام المواطن بفعل إنساني رائع حيث قدم لها جزءًا من منزله وطعامًا، معبرًا عن سماحة وكرم الضيافة السعودية.

من مقطع الفيديو

ويتميز الفيديو بلغة بسيطة وعفوية حيث يقول المواطن فيه: (وجدت امرأة نائمة في البر، ما تعرف لغة عربية بالمرة).

ويُظهر الفيديو المواطن وهو يعطي السائحة مفتاح مجلسه الخاص لتنام فيه بدلًا من النوم في سيارتها.

وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة للتواصل مع العالم واستقبال أكبر عدد ممكن من الزوار، بهدف استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقد أعلنت وزارة السياحة عن توفير تأشيرات الزيارة الإلكترونية لمواطني ست دول مما يرفع العدد الإجمالي إلى 63 دولة تستفيد من هذه الخدمة.

وقد حققت السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين والمركز الثاني عالميًا في معدل نمو عدد السياح الدوليين، وفقًا لتقرير السياحة العالمي (باروميتر) الصادر عن منظمة السياحة العالمية والمشروعات السياحية.

ويؤكد الخبراء بأن السعودية مستعدة حاليًا لاستقبال الزوار في المشروعات السياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين، وذلك قبل الانتهاء من المشاريع الكبرى التي تعتزم الدولة العمل عليها في المستقبل.

ويشير الخبراء إلى أن القطاع السياحي يساهم في تحقيق تطلعات الرياض في تنويع مصادر الدخل.