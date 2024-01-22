بالفيديو: لحظة نجاة طالب من حادث دهس قرب مدرسته في السعودية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة هروب طالب من حادث دهس محقق أثناء مرور سيارة بجوار مدرسته، وقد تم تسجيل الحادث بكاميرا مثبتة على سيارة أخرى كانت تسير خلف الحادثة.

من مقطع الحادث

وتظهر اللقطات الطالب وهو يلعب مع زملائه أمام المدرسة، وفجأة يقوم أحد زملائه بدفعه بقوة أمام السيارة.

وعلى الفور قام السائق بتغيير اتجاهه على الفور ليتجنب صدم الطالب الذي كان على وشك أن يتعرض للدهس تحت عجلات السيارة الخلفية، وبفضل سرعة ردة فعل السائق تمكن الطالب من النجاة في اللحظة الأخيرة حيث توقفت السيارة.

والفيديو يظهر مدى الصدمة التي تعرض لها الشخص الذي قام بتوثيق الحادثة، وقام السائق بالنزول من السيارة والتوجه نحو الطالب الناجي من الحادث وجميع الأشخاص المتواجدين للاطمئنان على سلامتهم.