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بالفيديو: لحظة نجاة طالب من حادث دهس قرب مدرسته في السعودية

عبد الرحمن عياد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة هروب طالب من حادث دهس محقق أثناء مرور سيارة بجوار مدرسته، وقد تم تسجيل الحادث  بكاميرا  مثبتة على سيارة أخرى كانت تسير خلف الحادثة.

بالفيديو: لحظة نجاة طالب من حادث دهس قرب مدرسته في السعودية

من مقطع الحادث

وتظهر اللقطات الطالب وهو يلعب مع زملائه أمام المدرسة، وفجأة يقوم أحد زملائه بدفعه بقوة أمام السيارة.
 وعلى الفور قام السائق بتغيير اتجاهه على الفور ليتجنب صدم الطالب الذي كان على وشك أن يتعرض للدهس تحت عجلات السيارة الخلفية، وبفضل سرعة ردة فعل السائق تمكن الطالب من النجاة في اللحظة الأخيرة حيث توقفت السيارة.

والفيديو يظهر مدى الصدمة التي تعرض لها الشخص الذي قام بتوثيق الحادثة، وقام السائق بالنزول من السيارة والتوجه نحو الطالب الناجي من الحادث وجميع الأشخاص المتواجدين للاطمئنان على سلامتهم.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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