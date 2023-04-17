بالفيديو…. لحظة استقبال الأسير السعودي المحرر بالزغاريد

وسط الزغاريد ودموع الشوق وفرحة اللقاء استقبلت عائلة احد الأسرى السعوديين الذين تم تحريرهم في عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين السعودية واليمن.

حيث كان مطار جازان شاهداً على المشاعر التي تبادلها الأسير المحرر مع عائلته خاصة والدته التي أخذت تقبله وتحتضنه بينما هو يحتضنها ويقبل قدميها، وقد أثار مقطع الفيديو مشاعر كل من شاهده خاصةً الشعب السعودي.

شاهد المقطع:

صفقة تبادل الأسرى مع اليمن

كانت الحكومة اليمنية والحوثيين قد توصلوا إلى عقد صفقة لتبادل أكثر من ٨٨٠ أسير كأحد الجهود المبذولة رغبةً في إنهاء الحرب.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول 19 أسير إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر يوم السبت.

وهم ١٦ أسير سعودي و٣ أسرى سودانيين، وفي المقابل تم إطلاق سراح ٢٥٠ أسير حوثي، غادروا البلاد من مطار أبها إلى مطار صنعاء.

رئيس هيئة الأركان يستقبل الأسرى المحررين في مطار الملك خالد الدولي

وكان كلاً من رئيس الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائبه الفريق الركن مطلق بن سالم، والملحق العسكري بسفارة السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد أبشر، وكان برفقتهم قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني في استقبال الأسرى المحررين لحظة وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.