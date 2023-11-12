بالفيديو شاب سعودي بطل ينقذ أسرة كاملة من الحريق .. وردود أفعال واسعة بمواقع التواصل الإجتماعي

أثارت شجاعة شاب سعودي إعجاب السعوديين بعدما تمكن من اقتحام منزل مشتعل بالنيران وإنقاذ أطفال كانوا عالقين فيه.

حيث تم توثيق الحادث في مقطع فيديو يظهر الشاب “معيض محمد آل معجبة اليامي” وهو يكسر الباب ويدخل إلى المنزل ليخرج بسلام مع الأطفال، وبعد إجراء العمليات الإنقاذية اللازمة تعرض الشاب للاختناق وتم نقله إلى المستشفى حيث يرقد الآن وحالته الصحية مستقرة.

ردود أفعال واسعة مشيدة بالبطل

كما عبرت كافة ردود الفعل للسعوديين عن الامتنان والتقدير، حيث يصفون الشاب بالبطل ويقولون “بيض الله وجهك”، وقد تمنى آخرون أن يكون بصحة جيدة، حيث يُعتبر ما فعله هذا الشاب مثال للشجاعة وفزعة بارزة للشباب السعودي.

مقطع متداول لشاب سعودي يقوم بإنقاذ عائلة كاملة من الإحتراق. 💚👏pic.twitter.com/h4QtS8edA9 — Golden Dose (@GoldenDose) November 11, 2023

تفاصيل الحادثة

وفيما يتعلق بتفاصيل الحادثة، صرح “اليامي” قائلاً إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من العمارة التي يسكن بها، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه للذهاب إلى عمله في حرس الحدود بالدمام، لاحظ النيران وقرر دخول المبنى وإخلاء السكان من الطابق الثاني، ثم توجه إلى الطابق الثالث الذي كان مشتعلاً بالدخان وسجل فيديو لاقتحامه المنزل للتأكد من عدم وجود أي شخص بالداخل، ورغم معاناته من مشاكل التنفس بسبب الربو، قام الشاب بإنقاذ الأم وأطفالها ونقلهم إلى سيارته، إلا أنه فقد الوعي بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، بعد وصول فرق الدفاع المدني وإخماد الحريق، تبين أن الشاب أصيب بحروق في جزء من جسمه وكسر في الساق اليمنى وإتواء في الساق اليسرى.

الشاب أنا لست بطل وما فعلته شىء عادي

وأكد الشاب أن تصرفه كان طبيعيًا وأنه لا يُعتبر بطلاً، بل كان يفعل ما يجب عليه كإنسان لإنقاذ حياة الآخرين وحمايتهم من الخطر، وخاصةً في حالات الحرائق والاختناق، وأعرب عن فخره الكبير لأنه تمكن من إنقاذ هذه الأسرة وأنه يعتبر هذا التصرف جزءًا من التربية السعودية التي تحث على مساعدة المحتاجين وإنقاذ الأرواح.