بالفيديو.. سيول وادي ضهياء شرق الليث تغمر المزارع والطرقات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر جريان وتدفق سيول وادي ضهياء في منطقة مكة المكرمة شرق الليث بعد هطول أمطار الخير في المنطقة.

لقطات من فيديو سيول وادي ضهياء شرق الليث - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس لهذا اليوم، من المتوقع – بمشيئة الله – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تسبب جريان السيول، إلى جانب زخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في عدة مناطق، كما قد يتكون الضباب في بعض تلك المناطق.

وادي ضهياء شرق #الليث الان عصر الاربعاء ١٤ جماداخر ١٤٤٥

عضو المجموعة عمر الضامي pic.twitter.com/2HXeZSGEA3 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 27, 2023

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أمانة محافظة جدة عن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ خطة التأهب بمشاركة عدد كبير من الأفراد والمعدات والآليات، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة السكان ودعم الجهات المعنية أثناء هطول الأمطار.

ووجهت الأمانة نداءً للجمهور بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر التيارات الكهربائية، كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية.