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بالفيديو.. سيول وادي ضهياء شرق الليث تغمر المزارع والطرقات

أسامة محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر جريان وتدفق سيول وادي ضهياء في منطقة مكة المكرمة شرق الليث بعد هطول أمطار الخير في المنطقة.

بالفيديو.. سيول وادي ضهياء شرق الليث تغمر المزارع والطرقات

لقطات من فيديو سيول وادي ضهياء شرق الليث - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس لهذا اليوم، من المتوقع – بمشيئة الله – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تسبب جريان السيول، إلى جانب زخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في عدة مناطق، كما قد يتكون الضباب في بعض تلك المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أمانة محافظة جدة عن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ خطة التأهب بمشاركة عدد كبير من الأفراد والمعدات والآليات، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة السكان ودعم الجهات المعنية أثناء هطول الأمطار.

ووجهت الأمانة نداءً للجمهور بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر التيارات الكهربائية، كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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