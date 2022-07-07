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بالفيديو خطوات التقديم على الوظائف  الخالية فى مستشفى الملك فيصل التخصصي خطوة بخطوة لحملة الثانوية 1443

آلاء عرفات

لقد أعلنت مستشفى فيصل التخصصي من عدة أيام عن حاجتها إلى عدد من الموظفين وذلك لتواجد اماكن للموظفين فارغة وبعد أن تم الإعلان عن المنشور الخاص بالتقديم بدأ الكثير بتسأل عن الطريقة التي سيتم التقديم بها والشروط التى تحتاجها فى الموظفين المتقدمين وكيف يتم القائم بالتسجيل للحصول على هذا الفرصه الرائعه، فقد أعلنت المستشفى عن حاجاتها إلى موظفين من الجنسين الرجال والإناث لوجود عدد كبير من الوظائف الخالية.

وظائف مستشفى فيصل التخصصي 

طريقة التسجيل فى وظائف مستشفى فيصل 

خطوات التقديم بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وأهم مميزات العمل بها 1443/2022

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعلن عن توفر وظائف إدارية

تم الإعلان عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها قيام أى شخص متقدم من الالتحاق بالوظائف وهذه الطريقة هي : 

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة المنورة | الوفد

  • يجب أولا الدخول الى الصفحه الرسمية للتسجيل على مستشفى فيصل التخصصي.
  • بعد ذلك يجب عليك القيام بتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب خاص بك على الموقع الرسمى الخاص بالمستشفى من خلال ذلك الرابط.
  • بعد ذلك انتقل الى الصفحة المخصصة للوظائف الخالية فى المستشفى.
  • استخدام شريط البحث الموجود فى البحث عن الوظائف الفارغة المتواجدة وهل تناسبك إحدى هذا الوظائف أم لا.
  • بعد ذلك قم بأختيار الوظيفة التى تريدها وقم بإضافة كافة البيانات التى يتطلبها منك فى أماكن الوظيفة من إسم والمؤهل ورقم الهاتف وجميع البيانات.
  • بعد الإنتهاء من وضع كافة البيانات والتأكد من صحتها قم بالضغط على زر تقديم لارسال طلبك.

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شروط القبول فى وظائف مستشفى فيصل التخصصي 

هناك عدد من الشروط الموضوعة والتى من خلالها سيتم القيام باختيار الموظفين التي بحاجة إليها المستشفى وأهم هذه الشروط التى تم ذكرها فى القرار الذى تم رفعه على الصفحة الرسمية للمستشفى هو :

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ننشر التخصصات وطريقة التقديم الكترونيا

  • حصول المتقدم على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة وما يعلمها ولا يقبل بأقل من الشهادة الثانوية.
  • أن يجيد المتقدم إستخدام الحاسب الآلي واستخدام التطبيقات الشهيرة عليه.
  • يكون مستوى اللغة الانجليزية الخاصة بالمتقدم لا يقل عن متوسط.
  • عدم اشتراط وجود خبرة سابقة فى الوظيفة.
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
  • يكون الشخص المتقدم ذو خلق وأمين وله سمعة طيبة.
آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


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