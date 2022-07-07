بالفيديو خطوات التقديم على الوظائف الخالية فى مستشفى الملك فيصل التخصصي خطوة بخطوة لحملة الثانوية 1443
لقد أعلنت مستشفى فيصل التخصصي من عدة أيام عن حاجتها إلى عدد من الموظفين وذلك لتواجد اماكن للموظفين فارغة وبعد أن تم الإعلان عن المنشور الخاص بالتقديم بدأ الكثير بتسأل عن الطريقة التي سيتم التقديم بها والشروط التى تحتاجها فى الموظفين المتقدمين وكيف يتم القائم بالتسجيل للحصول على هذا الفرصه الرائعه، فقد أعلنت المستشفى عن حاجاتها إلى موظفين من الجنسين الرجال والإناث لوجود عدد كبير من الوظائف الخالية.
طريقة التسجيل فى وظائف مستشفى فيصل
تم الإعلان عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها قيام أى شخص متقدم من الالتحاق بالوظائف وهذه الطريقة هي :
- يجب أولا الدخول الى الصفحه الرسمية للتسجيل على مستشفى فيصل التخصصي.
- بعد ذلك يجب عليك القيام بتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب خاص بك على الموقع الرسمى الخاص بالمستشفى من خلال ذلك الرابط.
- بعد ذلك انتقل الى الصفحة المخصصة للوظائف الخالية فى المستشفى.
- استخدام شريط البحث الموجود فى البحث عن الوظائف الفارغة المتواجدة وهل تناسبك إحدى هذا الوظائف أم لا.
- بعد ذلك قم بأختيار الوظيفة التى تريدها وقم بإضافة كافة البيانات التى يتطلبها منك فى أماكن الوظيفة من إسم والمؤهل ورقم الهاتف وجميع البيانات.
- بعد الإنتهاء من وضع كافة البيانات والتأكد من صحتها قم بالضغط على زر تقديم لارسال طلبك.
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شروط القبول فى وظائف مستشفى فيصل التخصصي
هناك عدد من الشروط الموضوعة والتى من خلالها سيتم القيام باختيار الموظفين التي بحاجة إليها المستشفى وأهم هذه الشروط التى تم ذكرها فى القرار الذى تم رفعه على الصفحة الرسمية للمستشفى هو :
- حصول المتقدم على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة وما يعلمها ولا يقبل بأقل من الشهادة الثانوية.
- أن يجيد المتقدم إستخدام الحاسب الآلي واستخدام التطبيقات الشهيرة عليه.
- يكون مستوى اللغة الانجليزية الخاصة بالمتقدم لا يقل عن متوسط.
- عدم اشتراط وجود خبرة سابقة فى الوظيفة.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
- يكون الشخص المتقدم ذو خلق وأمين وله سمعة طيبة.