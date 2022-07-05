بالفيديو خطوات التسجيل في منصة صحة للتطوع الصحي للحج 1443-2022

هناك العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية وكذلك المواطنين السعوديين في التعرف على كيفية التعرف على طريقة التسجيل في التطوع الصحي للحجاج، والذي بشأنه يقدم خدمة متميزة للغاية للحجاج، ومساعدة كل منهم في قضاء فترة الحج بسهولة بالغة ودون التعرض لأي مشكلة أثناء إتمام مراسم الحج، وفيما يلي سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة التسجيل، وذلك في السطور القليلة الآتية.

طريقة التسجيل في التطوع الصحي للحج 2022

أتاحت المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة إمكانية التسجيل في الخدمات التطوعية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك رغبة منها في تقديم خدمة على أعلى درجة من الكفاءة، وفيما يلي عرض لطريقة التسجيل في التطوع الصحي بشئ من التفصيل:

أولا عليك الدخول الى الرابط الرسمي لمنصة للتطوع الصحي للحج .

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني من خلال كتابة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور الخاصة بحسابك على المنصة، أو إنشاء حساب جديد خاص بك.

ادخل الى القائمة الرئيسية للخدمات في المنصة ومنها اختر الخدمات التطوعية.

سوف يتم عرض كافة الخدمات التطوعية المتاحة وكافة التفاصيل الخاصة بها.

عليك أن تختار الفرصة المناسبة لك ومن ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالانضمام.

بعدها سيطلب منك بعض البيانات الشخصية الخاصة بك ومن ثم الانتظار لحين قبول الطلب.

موعد فتح باب التطوع الصحي

من المقرر أن يتم فتح باب التطوع للخدمات الصحية للحجاج وذلك بداية من يوم الخامس من يوليو ومروراً بيوم التاسع من نفس الشهر، وسوف يتم إتاحة التطوع خلال هذه الأيام إلى أن يأخذ العدد المرغوب فيه وبعدها يغلق باب التطوع للبحث في الطلبات المقدمة وقبول المناسب منها.