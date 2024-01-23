تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السُّعُودية فيديو لحيوان موجود في جبال مكة المكرمة ولكنه حيوان غريب حيث كان ضخم وملامحه غير مألوفة.

بالفيديو... حيوان غريب يظهر في جبال مكة المكرمة وينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي

انتشر الفيديو التالي وتم مشاركته بين عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا مما أدى إلى انتشاره سريعًا.

حيوان غريب في مكه احد يعرف اسمه ؟ pic.twitter.com/F9onm2Yj38 — الكوتش عمار (@3m__1) January 20, 2024

ومن جانبه وضح” المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية” في المملكة أن الحيوات الذي ظهر في الفيديو التي تم تداوله هو حيوان “الوبر الصخري” وهو حيوان من الثدييات البرية وهي تعيش في البيئات الجبلية مثل جبال مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن حيوان “الوبر الصخري” هو حيوان يشبه الأرنب وهو بلا ذيل ولديه أُذنين قصيرتين، كما يغطي جسمه الوبر البني الداكن، والغذاء المفضل له هو النباتات والحبوب والثمار، وأهم ما يميزه أنه يتحمل الجوع والجفاف لذلك يمكنه البقاء في المناطق الصخرية لفترات طويلة بهدف الاختباء من الحيوانات المفترسة.