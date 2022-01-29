بالفيديو.. تعرَّف على أهداف مبادرة “إعفاء” وشروط الاستفادة من المبادرة المقترحة

أكدت المديرية العامة للسجون أن ما أشيع عن مبادرة “إعفاء” التي تتيح للسجين أو ذويه شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام “لا يزال أفكاراً تحت الدراسة”،

مبادرة “إعفاء” قيد الدراسة

وأوضحت المديرية العامة للسجون بالسعودية أن ما يشاع عبر موقع التواصل الإجتماعي المُصغر “تويتر” خلال الساعات الماضية حول إطلاق مبادرة “إعفاء” التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شِراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص هو اقتراح وأفكار لا تزال تحت الدراسة والتدقيق.

أهداف مبادرة “إعفاء”

1- تخفيض أعداد السجناء بالسجون ت

2- تمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة،

3- إتاحة العفو لعامة الناس

4- عمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء

5- تحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من هذه المبادرة،

شروط الاستفادة من مبادرة “إعفاء”

واشترطت المبادرة التي لا تزال قيد الدراسة

1- ألا يكون السجين من أصحاب السوابق

2-أن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بإطلاق مبادرة تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام.

https://youtu.be/wkegY0CFeuQ