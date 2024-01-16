بالفيديو بكاء وزير الشؤون الإسلامية بسبب مرض زوجته… وتعاطف كبير على منصات التواصل الاجتماعي

حالة من التعاطف الكبير مع الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بعد أن بكى الوزير خلال حديثه عن حالة زوجته المريضة “أم عبد الله”.

وخلال اللقاء في برنامج “في الصورة” على الشاشة السعودية، ظهرت على وجهه علامات الحزن والألم وغمرته المشاعر القوية فبكي داعيا الله أن يمن بالشفاء على زوجته، مما أدى إلى إثارة مشاعر التعاطف والدعم من الجمهور المشاهدين وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تفاعل الكثير من الأشخاص مع هذا الموقف الإنساني الصادق، وعبروا عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل لزوجة الوزير، والدعوات لها بأن تتجاوز تلك الأزمة بسرعة وتعود السعادة والصحة إلى حياتهما.

حيث يظهر الموقف السابق بوضوح مدى وفاء الدكتور عبد اللطيف لزوجته وحبه العميق لها.

كما يعكس هذا الموقف القوة والتلاحم في العلاقة الزوجية، والتي تعتبر أساسا للتماسك والاستقرار الأسري.

موجة من التعاطف

وتسبب بكاء وزير الشؤون الإسلامية، في موجة من التعاطف على المنصات المختلفة.

ودعا العديد من الأشخاص بالشفاء لزوجة الدكتور عبد اللطيف، منهم حساب يدعى“ نسيم الورد ”قال:“ الله يشفيها ويعافيها ويحفظها لهم يا رب، هذا دليل على وفاء الزوج لزوجته ومن حبه لشريكة عمره، الله يحفظهم يا رب”.

وأضاف حساب آخر باسم فهد الحميداني في تعليق على فيديو“ أخباركم”:“ قلبه عامر بالإيمان”، قبل أن تضيف سيدة تدعى“ ميموش”:“ بقلبي والله شهقته”.

وأضافت فاطمة:“ الله يشفيها… هذا هو الوفاء”، أما عبد الرحمن، فأشار:“ سريعة عبرته”.

أما“ جارة القمرة“ قالت ما شاء الله عليه، لو غيره لتزوج، وقال زوجتي مريضة”، وفي تأكد لمدى حبه وإخلاصه قالت أخرى:“ يبكي عليها وهي مريضة، كيف لو ماتت!”.