بالفيديو.. بسبب البرد والصقيع بالسعودية، تجمُّد أحد الشلالات في جبل اللوز بمنطقة تبوك

بعد أن تعرضت مناطق واسعة شمال المملكة العربية السعودية لموجة من الطقس البارد وتساقط الثلوج، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يوثِّق كيف ظاهرة غريبة حيث أدى انخفاض درجات الحرارة والصقيع إلى تجمد أحد الشلالات في المنطقة.

الصقيع يجعل الماء كالزجاج

وظهر الشلال الذي قيل أنه في جبل اللوز بمنطقة تبوك متجمداً بشكل كامل بتأثير الصقيع وكأنه زجاج متدلٍّ في مشهد جميل أثار إعجاب المتابعين بشكل كبير، ويُذكر المشهد بالصواعد والنوازل التي تنشأ في المغارات من المياه المتجمدة.

درجات الحرارة تستمر بالانخفاض

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد حذَّر من استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأكد المتحدث باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، أن عدداً من المناطق خاصة في شرق ووسط المملكة سوف تشهد انخفاضا حاداً في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.