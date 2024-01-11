بالفيديو.. بائع خبز جزائري رفض أخذ ثمن الخبز حين علم أن الزبون سعودي ومن المدينة والأخير يدعوه لزيارة المدينة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على منصة إكس يُظهر ردة فعل بائع خبز جزائري تجاه زبون سعودي من المدينة المنورة، عندما علم البائع الجزائري بجنسية الزبون ومدينته، رفض أخذ ثمن الخبز وطلب من الزبون أن يدعو له ولزوجته التي كانت معه في العمل.

في الفيديو، أوضح الزبون السعودي أن البائع الجزائري قدم له أكياس الخبز مجانًا بمجرد علمه بأنهم من المدينة المنورة، ورفض استلام أي مقابل مادي عنها.

دعوة لزيارة المدينة

ثم دعا الزبون السعودي للبائع الجزائري قائلاً: “إن شاء الله ربنا يطعمك عمرة قريبًا، وتيجوا عندنا المدينة مرحبًا بكم إن شاء الله.. سنعطيكم الرقم، تيجوا المدينة ومرحبًا بكم، وتمتعوا بالإقامة في المدينة”. وقدم الزبون للبائع رقمه للتواصل وتحقيق رغبته.