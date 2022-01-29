بالفيديو.. انتقادات واسعة لـ”بوسي شلبي” في Joy Awards “أنا من انجلترا فولتا”

تعرضت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، لموجة كبيرة من الانتقاد والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لها من حفل توزيع جوائز Joy Awards بالسعودية، وهي تُعبِّر عن إعجابها الشديد وحبها للنجم العالمي الشهير جون ترافولتا.

بوسي شلبي: أنا من انجلترا فولتا

وأظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي افتعال الإعلامية المصرية لحوار وصفه البعض “بالغريب والمستفز” باللغتين المصرية والقليل من الإنكليزية مع النجم العالمي الذي كان يجلس إلى جوار النجم سلمان خان،

وقالت الإعلامية بوسي شلبي للنجم العالمي “أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا” ووجهت الحديث إلى الفنانين المصريين الذين كانو بالقرب من الحدث قائلة لهم “شفتوا ترافولتا شفتوا القمر”

ثم طالبت الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت :” اعزمه على المهرجان يا أشرف”، وسط ضحك كبير من الحاضرين الذين استغربوا الموقف، وختمت شلبي المقطع بقولها “أنا من انجلترا فولتا” في موقف وصف “بالفضيحة”

انتقادات واسعة “كفاية فضايح”

لم يمر الفيديو مرور الكرام، وتداوله بشده رواد مواقع التواصل الإجتماعي متعجبين من طريقة بوسي شلبي أمام نجم كبير بحجم جون ترافولتا، وقالت إحداهن عبر حسابها على فيسبوك:”يا جماعة والله خلاص كفاية فضايح”.

فيما قال آخر:”جماعة مبتربطوش بوسي شلبي ليه فالمهرجانات بدل ما تفضحنا كدة مع ترافولتا؟”.

بينما استنكر البعض عدم قدرة الاعلامية على صياغة حوار مع الممثل العالمي الشهير بشكل لائق