بالفيديو الطفلة تنقذ أمها… ووزارة الصحة السعودية تشيد بسرعة استجابة المسعف

في واقعة تثبت سرعة التعامل مع جميع الحالات، والجدية مع كافة البلاغات والتحرك والاستجابة الفورية، استطاعت طفلة صغيرة وبمكالمة للاسعاف السعودي من إنقاذ أمها المريضة.

طفلة تنقذ أمها... ووزارة الصحة السعودية تشيد بسرعة استجابة المسعف - صورة من اللقاء الذي عقد مع الطفلة وتم عرضه على موقع الوزارة

البداية مكالمة من الطفلة واستجابة فورية من المطيري

قام المسعف عبد الله دعيج المطيري، الذي يعمل في الهلال الأحمر السعودي، بالتعامل الفوري وبنجاح مع مكالمة طفلة صغيرة، ساهمت في إنقاذ حياة والدتها، وبذلك أظهر القيم الإنسانية والمهارات الطبية التي تتمتع بها المنظومة الصحية في السعودية.

وزارة الصحة تنشر فحوى المحادثة

تم نشر مقطع فيديو على حساب وزارة الصحة السعودية الرسمي في منصة إكس، يروي قصة هذه المكالمة، في المكالمة قالت الطفلة نصا: “ماما تعبانه وطاحت وما قاعدة تتكلم”، حيث استجاب المسعف المطيري على الفور لنداء الطفلة، وطلب منها إرسال موقعها عبر تطبيق الواتساب، وأخبرها أن يجب أن تظل على اتصال حتى يصل الإسعاف إلى منزلهم.

إشادة وزير الصحة بدور المسعف وذكاء الطفلة

قد أشاد السيد فهد الجلاجل وزير الصحة، بفطنة وذكاء الطفلة وسرعة الإبلاغ عن الواقعة، وكذا بالدور البطولي الذي قام به المسعف عبد الله دعيج المطيري، وعندما تم تكريمه قال: “عيني وعيون الحضور دمعت تأثرا بالموقف الإنساني”، وأكد أن الشغف والاجتهاد يساعدان في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال الرعاية الصحية.

قيم إنسانية للمنظومة الصحية في السعودية

المنظومة الصحية في السعودية تتمتع بعدة قيم إنسانية تعكس التزامها بتقديم الرعاية الصحية الجيدة وتحسين جودة حياة المرضى، ومن هذه القيم:

1. التعاطف والرحمة: تعزز المنظومة الصحية في السعودية قيم التعاطف والرحمة تجاه المرضى وأفراد المجتمع، يتم التركيز على توفير الرعاية الشخصية والمتفهمة لكل فرد، مع مراعاة احترام كرامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية.

2. الجودة والتميز: تسعى المنظومة الصحية السعودية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق التميز في الرعاية الصحية، يتم تطبيق معايير صارمة للجودة والسلامة في المستشفيات والمراكز الصحية، ويتم توفير التدريب المستمر للكوادر الصحية لضمان تقديم الرعاية المهنية والمتقدمة.

3. الشفافية والمصداقية: تشجع المنظومة الصحية في السعودية على الشفافية والمصداقية في التعامل مع المرضى والجمهور، يتم توفير المعلومات الصحية الموثوقة والدقيقة للمرضى، وتشجع على مشاركة المرضى في عملية صنع القرارات المتعلقة برعايتهم الصحية.

4. الاحترام والتنوع: تعترف المنظومة الصحية السعودية بأهمية الاحترام والتنوع في تقديم الخدمات الصحية، تتم معاملة جميع المرضى بكرامة واحترام، ويتم توفير خدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الثقافات والخلفيات الاجتماعية.

5. الشغف والتفاني: يعكس الشغف والتفاني للعاملين في المنظومة الصحية في السعودية التزامهم بتحسين صحة ورفاهية المرضى، يعمل الكوادر الصحية بجد واجتهاد لتوفير الرعاية الأفضل والمساهمة في تحقيق أهداف الصحة العامة.