بالفيديو| البرق يضرب برج الساعة في مكة بصاعقة تضيء السماء

في مشهد نادر وصعب الرصد، استطاع مصور سعودي بكاميرته التقاط لحظة ضرب صاعقة لبرج الساعة المواجه للحرم المكي، الصاعقة التي سببها البرق أضاءت سماء مكة المكرمة في مشهد مهيب يصعب وصفه.

صاعقة تضرب برج الساعة بمكة المكرمة

المشهد الذي التقطه المصور السعودي حمادة الهزلي، قام بنشره على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” وحصد مليون مشاهدة حتى هذه اللحظة، واكتفى المصور السعودي بوصف المشهد بالمهيب دون أن يعلق على طريقة حصوله على هذه اللقطة النادرة.

وبرج الساعة هي التسمية التي أطلقها على مجموعة أبراج البيت التي يزيد ارتفاعها عن 600 متر، والتي بدأ أنشاؤها عام 2008، وتعتبر الآن من أكثر المعالم المميزة لمنطقة الحرم المكي.

أمطار رعدية تعيشها مكة المكرمة

ويشهد طقس مكة المكرمة منذ أيام أمطار رعدية ورياح سطحية شديدة، بعد أن امتدت الأمطار التي تسيطر على الجنوب الشرقي للملكة بمنطقة مرتفعات جازان ونجران وعسير، إلى منطقة مكة المكرمة.