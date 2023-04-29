بالفيديو: اعترافات مذهلة للراهب 2023 قد تتسبب في سحب ألقاب من نادي النصر السعودي

تسببت التصريحات المذهلة التي أدلى بها لاعب نادي النصر السعودي السابق حسن الراهب الكثير من الجدل والدهشة لدى الشارع الرياضي في المملكة، والتي أثارت الشكوك حول مدى أحقيته في ألقاب حصل عليها نادي النصر في موسمي 2013-2014 و2014-2015، على حساب كل من النادي الأهلي السعودي، ونادي الهلال.

ابتعاد نادي النصر عن البطولات منذ 2021

والجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي والملقب ب “قلعة العالمي” قد ابتعد فعليا عن إحراز أي بطولة منذ ثلاث سنوات، حيث يعود آخر عهده بتحقيق البطولة كان في عام 2021، بحصوله على كأس السوبر السعودي.

اعترافات “الراهب” لاعب النصر السابق التي أثارت الجدل

كشف الراهب في حديثه على فضائية ” SSC” الرياضية عن أن معظم ركلات الجزاء التي حصل عليها كانت غير صحيحة، وإنما “تمثيل” على حد قوله. ويبلغ عدد ركلات الجزاء الوهمية 15 ركلة، حصل عليها عندما كان مهاجما بين فريق نادي النصر في الفترة من 2013 إلى 2018، قبل أن يغادر نادي النصر إلى نادي الشباب، الذي ظل بين صفوفه إلى أن اعتزل اللعب نهائيا في عام 2020.

حصول “قلعة العالمي” على لقب دوري المحترفين في 2013-2014 و2014-2015؛ على حساب الهلال والأهلي

وأدت نتائج ضربات الجزاء الغير مستحقة إلى حصول نادي النصر على بطولتين والفوز بلقب دوري المحترفين السعودي عن موسمي 2013-2014 و2014-2015؛ على حساب الهلال والأهلي.

وأضاف الراهب إلى أنه سبق وأن أحرز هدف الفور على نادي “التعاون” وتتويج فريقه بالبطولة من هدف سجله باليد ساهمت في حصول فريقه على اللقب.

تصريحات الراهب تشعل جماهير النادي الأهلي ونادي الهلال

أثارت تصريحات “حسن الراهب” اللاعب المعتزل حاليا، والسابق في نادي النصر السعودي حفيظة جماهير الناديين مما دفع الآلاف من المشجعين بمطالبة مجلسي الإدارة لكل من نادي الهلال والنادي الأهلي إلى رفع مذكرات بطلب سحب لقبي البطولة لعامي 2014، و2015 من نادي النصر.

شاهد الفيديو

https://twitter.com/ssc_sports/status/1652079160993492994

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