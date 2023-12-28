بالفيديو إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن حشيش و القبض على المشاركين في تهريبها

أعلن اليوم العقيد مسفر القريني المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن من مادة الحشيش المخدر.

حيث تم إلقاء القبض على المشاركين في عملية التهريب، وهم من الجنسية اليمنية ويشملون مواطنين سعوديين أيضًا، وكذا تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ضدهم، وتم تسليمهم مع المضبوطات للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.

أرقام ساخنة للابلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة، يمكن أيضًا التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وسيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.