بالفيديو .. أول تعليق من شهد منشي بعد قرار تعيينها المثير للجدل

في أول مداخلة هاتفيه لها، كشفت شهد وجيه منشي، مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي بفرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، عن تفاصيل تكليفها للمنصب من قبل وزير الشؤون الإسلامية السعودية، جاء ذلك من خلال برنامج “يا هلا” الذي تذيعه قناة روتانا خليجية.

قرار وزير الشؤون الإسلامية جاء بدون ترتيب مسبق

وأكدت شهد المنشي أنه لم يكن هناك أي ترتيب مسبق لصدور قرار تعيينها كمديرة للإعلام بدلاً من زميلها المدير السابق، وإنما السبب الحقيقي في تعيينها هو إعجاب وزير الشؤون الإسلامية بما قدمته خلال اللقاء الذي شهده، حيث قامت بعرض والتعليق على الفيديو المرئي، الأمر الذي دفع الوزير لسؤالها عن تحصصها، واسمها وما تمتلكه من خبرات علمية.

وتابعت المنشي أنها أخبرته أن تحصصها هو الإعلام، وأن لديها العديد من الخبرات في التعطيات الإعلامية، وإعداد التقارير الصحفية، حيث أنها حاصلة على بكالريوس الإعلام مع مرتبة الشرف من جامعة أم القرى، في تخصص العلاقات العامة.

تعليق شهد المنشي على ردود الفعل حول قرار تعيينها

وجاء رد شهد المنشي حول تعليقها على ردود الأفعال التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار تعيينها، أن هذه طبيعة الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن بها المؤيد والمعارض ولكن الشيء المؤكد هو ما أطهرته المرأة السعودية في أدائها لدورها في كافة المجالات والتخصصات، وأنها ستعمل بجهد أكثر لأثبات أن اختيار المرأة كان صحيح.

هذا وقد توجهت شهد المنشي بالشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على الثقة التي منحها إياها، ووعدت بأنها ستكون عند حسن ظنه.

بعد تكليفها برئاسة قسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة..

"شهد منشي" تعلّق على ردود الأفعال على قرار تكليفها.. وتؤكد: المرأة السعودية أثبتت نجاحات في كافة المجالات#وزير_الشؤون_الإسلامية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YEcMcGYfcI — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 17, 2022

يذكر أن المدير السابق الذي تم تعيين المنشي بدلاً منه، قد تم نقله للعمل تخصصه بالحاسب الآلي مكتب الوزير في جدة.