بالصور والفيديو.. شاهد حجم كرات الثلج المتساقط على الطائف

نتيجة لتقلبات الطقس والأحوال الجوية غير المستقرة في مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف هطولًا قويًا للثلج مصحوبًا برياح نشطة وأجواء باردة منذ الأمس.

كرات الثلج المتساقطة على الطائف - مصدر الصورة: حساب طقس على تويتر

وتساقطت كرات الثلج شرق الطائف، كما أظهر مقطع فيديو هطول برد كثيف في جنوب غرب تربة البقوم شرق محافظة الطائف. وفي حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق.

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بردية هائلة على الحرة جنوب غرب تربة البقوم شرق #الطائف

الاثنين ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

25 ديسمبر 2023 م

من | سلطان محمد

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. pic.twitter.com/xG2LRRSAhI — طقس (@tqqs) December 25, 2023

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.