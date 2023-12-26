أخبار السعودية

بالصور والفيديو.. شاهد حجم كرات الثلج المتساقط على الطائف

أسامة محمد

نتيجة لتقلبات الطقس والأحوال الجوية غير المستقرة في مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف هطولًا قويًا للثلج مصحوبًا برياح نشطة وأجواء باردة منذ الأمس.

بالصور والفيديو.. شاهد حجم كرات الثلج المتساقط على الطائف

كرات الثلج المتساقطة على الطائف - مصدر الصورة: حساب طقس على تويتر

وتساقطت كرات الثلج شرق الطائف، كما أظهر مقطع فيديو هطول برد كثيف في جنوب غرب تربة البقوم شرق محافظة الطائف. وفي حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق.

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل