“بالصور”.. مجندات السعودية يخطفن أنظار العالم لدى إستقبال القادمين من السودان ومساعدتهم لكبار السن والأطفال

وصلت السفينة “أمانة” إلى جدة، اليوم السبت، قادمة من ميناء بورتسودان، والتي جلبت معها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، بإجمالي 1982 راكبًا من عدة جنسيات، وقد استقبل عدد من المجندات السعوديات الركاب بالورود، وكانوا من 17 جنسية حول العالم.

لفتت المجندات السعوديات الأنظار خلال عمليات الإجلاء من السودان، حيث قامن بمساعدة كبيرات السن واستقبال الأطفال واحتضانهم، إضافةً إلى أدائهن الميداني العسكري المتميز.

مجندات السعودية يخطفن الأنظار في إستقبال القادمين من السودان

تم تداول صور ومقاطع في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية تصوّر مجندات المملكة العربية السعودية وهن يعبرن عن معاني الإنسانية التي تميز الحكومة والشعب السعودي في وقوفهم مع إخوانهم في الأزمات.

وصلت سفينة أخرى إلى ميناء جدة الإسلامي، وكانت تحمل 495 شخصاً من الجنسيات الصينية والباكستانية بعد إجلائهم من السودان، فيما غادرت طائرة عسكرية تايلاندية من نوع “إيرباص 345” قاعدة الملك عبد الله الجوية، متجهة إلى تايلاند، وكانت تحمل 150 شخصاً من الرعايا التايلانديين بعد إجلائهم. وانتشرت صور ومقاطع في وسائل الإعلام العالمية للمجهودات الإنسانية التي بذلتها المملكة العربية السعودية في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

وفي ذات السياق، تم الإعلان عن خطة إدارة أزمة من قِبَل المديرية العامة للجوازات، والتي تهدف إلى معالجة ودراسة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين يتم إجلاؤهم من السودان. وتشمل الخطة إنشاء غرفة عمليات تعمل على تسهيل إجراءات دخول الرعايا، بالتعاون مع ممثليات بلدانهم، ويتم دعم هذه المنصات بالإسناد البشري والتقني لتسريع عمليات الإجلاء.

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، تماشياً مع الخدمات الإنسانية الشاملة التي تقدمها حكومة المملكة خلال عمليات الإجلاء من جمهورية السودان. كما قامت المديرية بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعمها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم.

في بيان أصدرته الوكالة الرسمية (واس)، أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، أن المملكة قامت بإجلاء 4738 شخصًا من رعايا 96 دولة من السودان، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما أشار البيان إلى أن 139 مواطنًا سعوديًا تم إجلاؤهم من السودان.