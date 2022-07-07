بالصور خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وأخر موعد للتسجيل

الضمان الاجتماعي المطور واحد من أحد البرامج في المملكة العربية السعودية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، من خلال تقديم الدعم المادي، والتدريب للتأهيل للعمل، ويبحث الكثير من الأفراد عن طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد، بالخطوات والصور، وشروط التسجيل للحصول على المعاش، ومواعيد التسجيل بالبرنامج.

الضمان الاجتماعي المطور

هو أحد البرامج التي تهدف لرفع المستوي المعيشي للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، لضمان حصول كل مسحق على ما يغطي الاحتياجات الأساسية له، من خلال الدعم المادي المقدم من المملكة شهريا، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأخري المقدمة من منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كخدمات التمكين، وغيرها.

ما هو أخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن أخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين بالفعل، أو للمسجلين الجدد هو تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م، كما أوضح النظام أنه لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور الجديد.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالصور

يستلزم لتسجيل الضمان الاجتماعي المطور يجب القيام بمجموعة من الخطوات والتي تستلزم إدخال البيانات التالية:

بطاقة الهوية الوطنية.

رقم الجوال.

تاريخ الميلاد.

ادخل إلى الموقع sbis.hrsd.gov.sa وادخل البيانات المطلوبة.

سوف يرسل لك الموقع رسالة تحقق على الجوال الخاص بك.

قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له كالتالي.

قم بتسجيل الدخول الى المنصة وسجل الدخول برقم الهوية الوطنية.

انقر على الملف الموحد.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة كالبيانات الشخصية والسكن والدخل والتابعين وبيانات التعليم والعمالة والتراخيص وغيرها كما هو موضح بالصور.

بعد النقر على التالي سيتم الانتقال إلى بيانات السكن وعليك ملئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتي لا تتعرض للمسائلة القانونية.

إضافة التابعين بصورة صحيحة.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات يجب التأكد من ان البيانات جميعها صحيحة ومن ثم النقر على تأكيد الطلب.

يمكنك عرض الطلب من خلال تبويب الطلبات، وسيظهر أمامك بالشكل التالي، كما يمكن سحب الطلب لإلغاء معاش الضمان الاجتماعي أيضا.

المعاش الإضافي من الضمان الاجتماعي المطور

وافق خادم الحرمين الشريفين على صرف معاش إضافي على راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين، بقيمة 2 مليار ريال سعودي، يتم إضافته على قيمة المعاش خلال العام المالي الحالي، على أن يتم صرفه اعتبارا من شهر يوليو 2022