أخبار السعودية

بالصور.. تفاصيل حفل هيئة الطيران المدني بالدورة الـ 42 لـ “الإيكاو” بمونتريال

آياتي خيري

ونظمت الهيئة العامة للطيران المدني حفل استقبال على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” المنعقدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمدينة مونتريال في كندا، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من ممثلي قطاع الطيران والدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

الهيئات المشاركة

كما أقامت بهذه المناسبة معرض للتعريف بالجهات المشاركة بجانب الهيئة ومنها: الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة لمحافظة العلا، والبحر الأحمر الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، وشركة مطارات القابضة، ومجموعة السعودية، وطيران الرياض، ومطار الملك سلمان الدولي، والذي تخلله تقديم نماذج من الحرف اليدوية كالنسيج، وصناعة الجلود، إضافة إلى تقديم ألوان من الفلكلور الشعبي الذي تشتهر به محافظات ومناطق المملكة.

وفي سياق متصل، تابع الحضور فيلمًا وثائقيًا يحكي بداية انطلاق الطيران المدني وتطوره، حتى أصبح يملك أسطولًا من الطائرات يضاهي دول العالم، إضافة للنهضة السعودية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مما مكن المملكة أن تكون في مقدمة دول العالم الناهضة تنمويًا وصناعيًا واقتصاديًا.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.