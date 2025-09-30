بالصور.. تفاصيل حفل هيئة الطيران المدني بالدورة الـ 42 لـ “الإيكاو” بمونتريال

ونظمت الهيئة العامة للطيران المدني حفل استقبال على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” المنعقدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمدينة مونتريال في كندا، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من ممثلي قطاع الطيران والدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

الهيئات المشاركة

كما أقامت بهذه المناسبة معرض للتعريف بالجهات المشاركة بجانب الهيئة ومنها: الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة لمحافظة العلا، والبحر الأحمر الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، وشركة مطارات القابضة، ومجموعة السعودية، وطيران الرياض، ومطار الملك سلمان الدولي، والذي تخلله تقديم نماذج من الحرف اليدوية كالنسيج، وصناعة الجلود، إضافة إلى تقديم ألوان من الفلكلور الشعبي الذي تشتهر به محافظات ومناطق المملكة.

وفي سياق متصل، تابع الحضور فيلمًا وثائقيًا يحكي بداية انطلاق الطيران المدني وتطوره، حتى أصبح يملك أسطولًا من الطائرات يضاهي دول العالم، إضافة للنهضة السعودية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مما مكن المملكة أن تكون في مقدمة دول العالم الناهضة تنمويًا وصناعيًا واقتصاديًا.