بالصور الأمير سعود بن خالد بن فيصل يفتتح مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية

افتتح الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مهرجان الثقافات والشعوب في النسخه الـ 11، والذي تقوم بتنظيمه الجامعة الإسلامية، وذلك بالنيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة، ويكون بحضور الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومجموعة من الشخصيات الهامة، وسفراء وقنصليات عدد من الدول العربية والإسلامية لدى المملكة العربية السعودية.

من جانبه قام نائب أمير المنطقة، بزيارة أجنحة الدول المشاركة في جولة للتعرف على أركان ومحاور هذا المهرجان الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إظهار ثقافات دولهم وحضاراتها في محفل فريد من نوعه يقوم بتعزيز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر السلام والمحبة بين اغلب الشعوب ويكون ذلك محاط ببيئة تعليمية وثقافية غنية، حيث يجمع المهرجان أكثر من حوالي ثمانين جناحًا يقوموا بتمثيل أغلب دول العالم.

استعراض أنواع الثقافات

وقد قام طلاب الجامعة المشاركين باستعراض أنواع الثقافة في الجامعة الإسلامية والتي تحتوي على أكبر تنوع ثقافي لبيئة تعليمية على مستوى العالم بأكثر من 150 جنسية يتحدثون أكثر من خمسين لغة.

من جهة اخرى يُذكر أن فعاليات هذا المهرجان مستمرة حتى الثالث والعشرين من شهر شوال الجاري، ويستقبل خلالها الزوار ليتفاعلوا مع مختلف الأركان والفعاليات الخاصة بالترفيه والتعليم والثقافة التي يقدمها فضلاً عن عرض عدد من التجارب والمعارض ذات التجارب الثقافية والتعليمية.