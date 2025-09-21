أخبار السعودية

بالصور.. إنطلاق “مؤتمر حائل لأمراض القلب” في نسخته الثالثة

آياتي خيري

بدأت مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة من “مؤتمر حائل لأمراض القلب” في فندق ميلينيوم، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2025، تحت شعار “أحدث التطورات في عالم القلب”.

أهداف مؤتمر حائل لأمراض القلب

ويعمل المؤتمر الذي يهدف إلى مناقشة الابتكارات الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج المرتبطة بأمراض القلب على جذب أكثر من (1000) ممارسٍ صحي من مختلف مناطق المملكة، واحتوى المؤتمر على أكثر من (30) جلسة علمية وورشة عمل تناولت أحدث طرق التشخيص والعلاج لأمراض القلب قدمها عددٌ من المتحدثين المتخصصين في مجال أمراض القلب والجراحة القلبية.

معرض مصاحب

وتضمن المؤتمر معرض مصاحب يعرض آخر التقنيات الطبية، إضافة إلى مسابقة لملصقات البحث العلمي قدم فيها الباحثون من مختلف المؤسسات الصحية أعمالهم البحثية في شكل ملصقات تتنافس على جوائز تقديرية.

