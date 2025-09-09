بالصور.. إطلاق محطة توقف النقل العام في جامعة تبوك

تعمل جامعة تبوك على تقديم كافة الخدمات الممكنة من أجل طلابها والعاملين بالجامعة بأفضل الطرق وهو ماجاء واضحًا عندما افتتح رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز الغامدي، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف أمس، محطة توقف النقل العام بالمدينة الجامعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات النقل لطلاب الجامعة ومنسوبيها، وربطها بمسارات النقل العام في مدينة تبوك.

كيف يخدم المشروع المدينة؟

وقال بيان صادر عن أمانة منطقة تبوك، أن مشروع النقل العام بالحافلات يخدم المدينة الجامعية من خلال مسارين مباشرين يتقاطعان مع بقية مسارات النقل العام في تبوك، ويخدم 33 حيًا عبر مسارات مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 4 محطات توقف مخصصة لطلاب الجامعة ومنسوبيها.

تخفيض للطلاب

وأكد البيان أن هناك تخفيضًا بنسبة 50% للطلاب والطالبات، مع توفير وسائل دفع واشتراك ذكية ومتعددة تشمل البطاقات البنكية، وتطبيق الجوال الخاص بالمشروع وبطاقات النقل المدفوعة مسبقًا.

وأضاف البيان أن المشروع يتميز بكون 25% من الحافلات كهربائية؛ لتكون تبوك بذلك أول مدينة على مستوى المملكة تشغل هذه النسبة من الحافلات الصديقة للبيئة.