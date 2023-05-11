بالرغم من طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بيعد ميلاد ابنتهما

ظهر النجم المصري تامر حسني وطليقته عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل في مجموعة من الصور وهما يحتفلان بيعيد ابنتهما امايا بعد فترة قليلة من طلاقهما الأخير بعدما انفصلا عن بعضهما البعض في صورة حضارية مع الاحتفاظ الكامل فيما كان بينهما من أوقات سعيدة.

رواد السوشيال ميديا تتفاعل مع صورة تامر حسني وبسمة بوسيل

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة صور تامر حسني وبسمة بوسيل أثناء احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما امايا وظهورهما سويًا بالرغم من طلاقهما خلال فترة قليلة في نهاية شهر ابريل الماضي وبذلك استطاعا أن يطبقا قول الله تعالى “أو تسريح بإحسان”.

طلاق تامر حسني من بسمة بوسيل

في يوم الخميس 27 من أبريل الماضي نشرت النجمة المغربية حالة استوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام أعلنت فيها انفصالها عن النجم المصري تامر حسني بصورة رسمية وعلقت قائلة… «وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».