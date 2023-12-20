بالذكاء الاصطناعي..إطلاق استراتيجية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال بالمملكة

أعلن المؤتمر السعودي العالمي الأول لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال واليافعين، عن استراتيجية وبروتوكولات علاجية لمرضى ضغط الدم بالمملكة من الأطفال، وذلك للحد من الارتفاع المخيف في نسب المرضى والذي يقدر بحوالي 30% بين الطلاب.

تحليل المعلومات

تشمل الاستراتيجية ما يلي:

• القياسات الصحيحة وتحليل المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الطبي والاستخدام الأمثل للأجهزة والأدوية الطبية وكيفية متابعة المرضى.

• التوعية لدى الأطباء والعامليين والممارسين الصحيين ووضع استراتيجيات للجمهور.

• استراتيجية للتعامل مع مرضى ضغط الدم وكيفية منع حدوثه.

• الطرق الصحيحة لنمط صحي سليم وفق معايير برامج الرؤية 2030.

• توحيد معايير التعامل مع المرضى والعلاج.

• وضع خطط مستقبلية للجهات المختصة.

ضغط الدم

أكدت الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس)، على أنها تعمل على خطط مع المدراس وحملات طوال العام، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتوعية الأطفال وتنشأتهم أطفال أصحاء لمنع مرض ضغط الدم مستقبلًا.