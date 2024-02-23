بالخيول والسيارات القديمة أمانة حفر الباطن تنظم مسيرة احتفالية بمناسبة يوم التأسيس

نظمت أمانة حفر الباطن اليوم مسيرة بالخيول والسيارات القديمة احتفالاً بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية في حفر الباطن وعدداً من سكان المدينة والمقيمين بها، فضلاً عن تنظيم عدد من الفعاليات التراثية والثقافية والعروض الفنية على مدار اليوم، جاء ذلك نقلاً عن قناة العربية السعودية وأمانة حفر الباطن عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

مسيرة الاحتفال بيوم التأسيس في حفر الباطن- المصدر: أمانة حفر الباطن عبر إكس

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل في هذا التوقيت من كل عام بذكرى يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود بن مقرن عام 1090 هـ الجد الثالث عشر للحاكم الحالي الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يؤكد الاحتفال بهذا اليوم على العمق التاريخي للأسرة السعودية المالكة، والتي قاربت 600 عام في حكم البلاد وخدمة الحرمين الشريفين، والتي كان لها الرؤية الثاقبة منذ تولي الحكم في المملكة.

ومن أهم أعمال الإمام المؤسس محمد بن سعود بن مقرن هو توحيد الدرعية وتقوية مجتمعه عام 1158 هـ، وبناء الأحياء الجديدة مثل حي الطرفية في سمحان، ونقل مركز الحكم إليها بعد أن كان في غصيبة لمدة طويلة، وتوفي الإمام المؤسس في 1179 هـ، بعد الحكم أربعين عاماً أرسى خلالها قواعد الحكم في المملكة، وله من الأبناء عبد العزيز، وعبدالله، وسعود، وعلي، فيصل، ومرخان، وهيا، وطرفة.