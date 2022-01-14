بالخطوات.. طريقة معرفة حالة الدفعة والاستحقاق في برنامج دعم ريف

يعد برنامج ريف هو أحد أشكال الدعم الحكومي الذي أطلقته السلطات السعودية بهدف توفير حياة كريمة للمزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، حيث يتم دعم الاسر المنتجة بشكل شهري بمبلغ مالي يقدر بنحو 10% من رأس مال المشروع بحد أقصى 54,000 ريال في السنة، وهناك الالاف من الاسر قاموا بالتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم، وخلال الساعات الماضية أوضح برنامج ريف طريقة معرفة حالة الدفعة والاستحقاق بسهولة.

طريقة معرفة حالة الدفعة والاستحقاق في برنامج ريف

حيث أوضح برنامج ريف أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق وحالة الدفعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة ريف على شبكة الانترنت.

قم بادخال البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول:”الاسم، رقم الهوية”.

قم بالضغط على الايقونة الخاصة بحالة الاستحقاق.

ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بالطلب، وكذلك مدى الاستحقاق.

شروط القبول في برنامج ريف

أما عن شروط القبول في برنامج ريف دعم الاسر المنتجة فهي كما يلي: