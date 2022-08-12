بالخطوات.. طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا 1444 هـ وعبر منصة أبشر الإلكترونية

يعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات المتميزة داخل المملكة العربية السعودية، إذ يقدم الكثير من الخدمات الضرورية والهامة للمقيمين والمواطنين داخل المملكة، ومن ثم بات الكثيرون يعتمدون عليه في إنجاز الخدمات المختلفة، لذا أصبح من الضروري إدخال بيانات المواطن الأساسية إلى التطبيق ومنها رقم الجوال لهذا نرصد لكم بالخطوات طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا 1444 هـ بالتفصيل، إليكم التالي.

طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا 1444 هـ

بسهولة ويسر، يمكن تغيير رقم الجوال في توكلنا ببضع خطوات بسيطة هي كالتالي:

في البداية، بادر بفتح تطبيق توكلنا ثم ينبغي عليك تحديد إن كنت مواطناً أو مقيم أو زائر.

توجه بالضغط إلى الخدمات العامة ثم اضغط على تحديث رقم الجوال.

الآن، يمكنك تحديث رقم جوالك بسهولة ويسر ثم بادر بإدخال رقم الهوية ورقم الإقامة وغيرها من البيانات.

في التالي، يمكنك استكمال كل البيانات المطلوبة منك ثم ادخل رقم جوالك الجديد.

على الفور، سيتم إرسال رمز التحقق في مدة تبلغ فقط 5 دقائق ومن ثم قم بإدخال كود التأكيد الخاص بك لإنجاز العملية.

في الأخير تظهر لك رسالة تحمل إتمام عملية تحديث رقم الجوال في توكلنا بنجاح.

كيفية تغيير رقم الجوال في توكلنا عبر أبشر

بعد استكمال خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا باستخدام بيانات أبشر، فيمكن أن يتم تعديل رقم الجوال من خلال الخطوات التالية: