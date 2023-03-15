بالخطوات..طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر الإلكترونية

يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تعديل مؤهلاتهم الدراسية، إذ أتاحت وزارة الداخلية السعودية تعديل المؤهل الدراسى من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى أحد المقار الوزارية من أجل تعديل المؤهل وذلك فى إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفى هذا المقال سوف نوصح لكم طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر الإلكترونية، وغيرها من التفاصيل المهمة.

منصة أبشر

منصة أبشر هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إجراء جميع معاملاتهم الشخصية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدرارات المحتصة، تخدم منصة أبشر أكثر من 21 مليون مواطن، وتقدم أكثر من 170 خدمة إلكترونية، وهي مجانية الاستخدام على مدار 24 ساعة في اليوم، أعلن وزير الداخلية السعودى عبد العزيز بن سعود في 16 ديسمبر 2019، عن إطلاق أكثر من 11 خدمة إلكترونية إلى منصة أبشر ومن بينهم:خدمات بيع المركبات، وخدمات حجز المركبات، وخدمات التسجيل لمخالفة النظام العام والآداب العامة، والاستعلام عن مخالفات المركبات، والحصول على التأشيرات للمقيمين، وتسجيل المواليد، وإصدار سجل أسرة للأمهات، تعديل المؤهل الدراسى.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

يمكن للمستفيدين تغيير بيانات مؤهلاتهم الدراسية بسهولة عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق “أفراد”.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رمز التحقق المرئي الخاص بك.

انقر فوق خدماتي.

اختيار الحالة المدنية.

انقر فوق طلب جديد.

اختيار الخدمات الفرعية وتعديل المؤهل الدلراسى.

اكتب وصف الخدمة.

قم بتضمين المرفقات الضرورية فيه.

بعد النقر فوق “إرسال الطلب”.

قمت بإرسال طلبك بنجاح لتعديل المؤهل الدراسي بنجاح.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي بابشر بالجوال

يمكنك أيضًا تعديل مؤهلك الدراسى من خلال جوالك دون الحاجة إلى زيارة موقع أبشر الرسمي باتباع الخطوات التالية:

حمل تطبيق أبشر الرسمي على هواتف الأندرويد “من هنا” وعلى هواتف الآيفون “من هنا“.

افتح التطبيق وأدخل رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى منصتك الشخصية.

انقر فوق خدماتي.

اختر الخدمة.

النقر على الأحوال المدنية.

قم بالضغط على مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

يتم عرض جميع البيانات.

انقر فوق خيار خدمات السجل المدني وانقر فوق تم.

انقر فوق تغيير المؤهلات التعليمية من الخدمات الفرعية وانقر فوق تم.

ثم قم بكتابة الوصف.

يرجى تحميل الملفات المطلوبة لاستخدام الخدمة.

انقر فوق إرسال الطلب.

كيفية الاستعلام عن طلب تعديل الشهادة

بعد اتباع الخطوات التفصيلية في كيفية تعديل المؤهل الدراسى ، يمكن للمستفيدين الاطلاع والاستعلام عن نتائج طلبهم باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى أبشر أفراد.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

الرجاء تحديد خدمتي من الخدمات.

انقر فوق خدمة الأحوال المدنية من قائمة الخدمات.

قم بالضغط على مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

انقر فوق “اسأل عن الطلبات السابقة”.

سيتم عرض حالة طلبك لتغييير المؤهل الدراسى.

يرجى ملء رقم الطلب وتاريخ التقديم.

يتم عرض حالة الطلب من القبول أو الرفض.

شروط تعديل المؤهل الدراسي بأبشر

لإكمال عملية تعديل المؤهل على منصة أبشر، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون لديك حساب على منصة أبشر حيث يمكن للمستفيدين تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.

سيحتاج المستفيد إلى الحصول على شهادة جديدة لترقية المؤهل الدراسي لإدراجها في المرفق الرسمي المطلوب في الملف الشخصي.

وضع نسخة من الشهادة ونسخة pdf ونسخة png.

في حالة حصول المستفيد على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب توثيقها من قبل وزارة التعليم العالي السعودية لإدراجها في الوثائق الرسمية المطلوبة.

مميزات تعديل المؤهل في أبشر

هناك العديد من المميزات التي يمكن أن يتمتع بها المستفيدون إذا اتبع المستخدمون الخطوات التفصيلية في كيفية تعديل المؤهلات التعليمية:

إمكانية شغل إحدى الوظائف المرموقة المعلن عنها في المملكة نتيجة رفع المستوى العلمي الذي يؤسس له شهادة المستفيد التي حصل عليها مؤخرًا.

يسهل نظام أبشر للتوظيف الوصول إلى الوظائف المتاحة في سوق العمل بالمملكة.

يتيح ذلك للعملاء عرض جميع الوظائف الحالية، وبالتالي تسهيل التواصل مع الباحثين عن عمل باستخدام الوثائق الرسمية المتعلقة بمؤهلاتهم التعليمية التي تم تحميلها على المنصة.

المتابعة المنتظمة للوظائف المناسبة للمؤهلات التعليمية تفتح فرص عمل لا نهاية لها للمستفيدين.

طريقة إنشاء حساب على منصة أبشر

بالنظر إلى أنك ستحتاج إلى إنشاء حساب شخصي على منصة أبشر فإليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإنشاء هذا الحساب: