بالخطوات طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن عبر منصة نفاذ !

نقدم لكم اليوم وبالخطوات طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق منصة أبشر وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عن طريق منصة نفاذ، ولقد شددت الجهات المختصة على ضرورة تحديث حساب المواطن الذي يحصل على الدعم، من أجل ضمان الحصول على الدعم بشكل مستمر.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

من الممكن تحديث حساب المواطن بكل سهولة من خلال استخدام بيانات المستفيد المتاحة على النظام الإلكتروني أبشر، وتتم هذه العملية باستخدام البيانات الخاصة بالمستفيد، والمسجلة على Absher لتحديث بيانات حساب المواطن لعام 1444، بالإضافة إلى ذلك فيمكن الدخول إلى هذه الخدمة من خلال النفاذ الموحد الذي يوحد إجراءات الدخول ويحمي حسابات المستفيدين، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا لاستمرار الدعم المقدم للمستحقين، إليكم طريقة التحديث:-

في البداية قم بالدخول إلى حساب المواطن الإلكتروني. بعد ذلك انقر على تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد. ثم سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطن. بعد ذلك، يتعين عليك إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول المسجل في أبشر. ثم انقر على زر المتابعة لتأكيد المعلومات والانتقال إلى صفحة الطلبات. لتعديل البيانات، انقر على أيقونة التعديل واتبع الخطوات المطلوبة، لاتمام خطوات التحديث.

عقوبة عدم تحديث حساب المواطن

كما ينصح بشدة تحديث بيانات حساب المواطن بانتظام، فلقد قدم البرنامج تحذيرات شديدة اللهجة، بخصوص تحديث البيانات الشخصية والمستندات الثبوتية المطلوبة، علماً بأنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من الآتي:-

من لم يحدث بياناته الشخصية. من قام بإخفاء بيانات أساسية خاصة به. كل من قام بعدم إرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة. إضافة إلى كل من قام بإدخال بيانات شخصية خاطئة. وتشمل هذه العقوبات توقف الدعم المالي والطبي للمستفيد. إضافة إلى أنها قد تؤدي إلى حرمان المستفيد من الصرف لمدة سنتين، لذا فيجب التحديث لتجنب العقوبة.

تغيير الحساب البنكي

يجب تحديث بيانات حساب المواطن بواسطة نفاذ في حال تغيير الحساب البنكي، وإذا لم يتم تحديثه فسينتج عن ذلك رقم حساب خاطئ يؤدي إلى تعليق الدفعة المستحقة، إضافةً إلى فقدان المستفيد للأهلية.

ولتحديث بيانات الحساب البنكي، يجب على المستفيد الولوج إلى حسابه عبر نفاذ والنقر على تعديل، ثم إدخال الحساب الجديد النشط والنقر على حفظ.

الاستعلام عن حساب المواطن عبر نفاذ

يمكن للمستخدم الاستعلام عن حسابه في برنامج حساب المواطن عن طريق نفاذ، وذلك باتباع الخطوات التالية