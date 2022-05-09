بالخطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور السعودي بعد التجديد 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 30/ 10/ 2022م، كما أن معاش الضمان لن يتوقف أو ينقص لأي شخص مستفيد، ومن أجل الحصول علي معلومات خاصة بالضمان الاجتماعي المطور بشكل رسمي يجب الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بإعلان تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور في المملكة.

تمديد فترة التسجيل

وفق أعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم تمديد التسجيل في الضمان المطو، حتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام، وذلك للأشخاص المستفيدين الحاليين وفق نظام الضمان الاجتماعي القديم، وبذلك تكون منصة النظام متاحة لاستقبال طلبات التسجيل من المواطنين حتى حلول الموعد الجديد.

تسجيل ضمان اجتماعي جديد

بعد منح المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي القديم مدة زمنية يستطيعون خلالها التسجيل في برنامج دعم الضمان الاجتماعي الجديد، التي تقدر بستة أشهر، حيث يمكن لأي شخص يحصل على معاش الضمان القديم السجيل على البرنامج المطور خلال هذه الفترة، بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل يدوي، بسبب عدم وجود انتقال تلقائي لهم، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور من هنا .

. النقر على خيار حساب مستخدم جديد.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها.

أنتظار رسالة رمز التفعيل عبر هاتف الجوال الخاص بالمستخدم الجديد.

كتابة رمز التفعيل وتأكيد الطلب.

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رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

تتيح وزارة الموارد البشرية في المملكة إمكانية التقديم في النظام الاجتماعي لجميع المواطنين والمواطنات ممن يرغبون في الاستفادة من البرنامج بعد تطويره عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعي الإلكترونية خلال اتباع رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

والجدير ذكره، أن النظام يعمل على تحقيق الاستقلال المالي للشخص من أجل تحويله من شخص محتاج إلى شخص قادر على الإنتاج ، وذلك بعد تأهيله وتدريبه بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.