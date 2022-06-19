بالخطوات إعادة تعيين كلمة مرور جديدة منصة أبشر

في ظل حرص مؤسسات المملكة ووزارتها على تعزيز تقديم خدمات المملكة لمواطنيها أطلقت عدد من المنصات الإلكترونية وجاءت منصة أبشر في مقدمة تلك المنصات الخاصة بتقديم الخدمات، نسيت كلمة المرور مشكلة يتعرض لها عدد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومواطنيها المُسجلين بمنصة أبشر الإلكترونية، فقد تم توفير خدمة يتم من خلالها إعادة تعيين كلمة المرور والتي تتم وفق سياسات المنصة الخاصة بالخدمة حتى يتم حماية الحساب من السرقة، وسنوضح من خلال المقال طريقة إعادة كلمة المرور بعد نسيانها تفصيلاً بالخطوات.

خطوات إعادة تعيين كلمة مرور جديدة

في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بحساب أحد الأشخاص عبر منصة أبشر، فبإمكانه اتباع الخطوات التالية للحصول على كلمة سر جديدة لحماية حسابه من الاختراق:

التوجه إلى رابط إعادة إنشاء كلمة المرور عبر منصة أبشر. تسجيل كافة البيانات الشخصية لصاحب الحساب ( رقم الهوية الشخصية للمواطن السعودي، ورقم الإقامة للمقيم بالمملكة + رقم الجوال). إعادة كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح داخل الحقل الخاص به ثم الضغط على التالي. اختيار سؤال من بين الأسئلة المتاحة عبر المنصة والإجابة عليه ثم الضغط على التالي. إعادة كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال في رسالة نصية ثم الضغط على موافق. تسجيل كلمة مرور قوية وإعادة كتابتها مرة أخرى ثم الضغط على موافق. يتم إبلاغك بنجاح الإجراء الخاص بتغيير كلمة المرور بنجاح.

سياسات منصة أبشر لتغيير كلمة المرور

شروط وسياسات حددتها المنصة في حال نسيان كلمة المرور والرغبة في تغييرها لتكون كلمة قوية يصعب سرقتها:

أن تشمل كلمة المرور على 8 خانات فأكثر.

أن تشمل كلمة المرور حرف واحد كبير وحرف واحد صغير أو أكثر.

تتضمن كلمة المرور على رمز.

أن تشمل أربع خانات كحد أدنى من اسم الشخص.

لا تتضمن أربع خانات متشابهة

يتم استخدام اللغة الإنجليزية في إنشاء كلمة المرور.

بعد إدخال كلمة السر يتم إدخالها مرة أخرى.

تغيير رقم جوال عبر حساب المواطن بمنصة أبشر

يتم الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب الخدمات الذاتية. النقر على تغيير رقم الجوال. تسجيل رقم الجوال الجديد. سيتم إرسال كود تأكد إلى رقم الجوال الجديد يتم إعادة كتابة داخل المنصة والنقر على تأكيد أو موافق.

بذلك تكون قد تمت عملية تغيير رقم الهاتف بنجاح.