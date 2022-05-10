بالتفصيل.. خطوات و شروط تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في المملكة للعام 2022/1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يوم 5 إبريل 2022 عن موعد التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444/ 2022، بمدارس المملكة، و ألذي بدأ أمس الأحد 8 مايو 2022 لكل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، علي أن يتم التسجيل من خلال المنصة التعليمية الإلكترونية ” نور “، و أوضحت الوزارة خطوات و شروط التسجيل حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم بالمدارس للعام الدراسي الجديد .

شروط تسجيل الطالب المستجد بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر عند تسجيل الطالب المستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022 / 1444 ، و هي كالتالي:

توفير شهادة صحية يثبت فيها ولي الأمر أن الطالب سليم و قادر علي التعلم بشكل جيد

عمر الطالب 5 سنوات و 9 أشهر علي الأقل

إذا كان عمر الطالب أقل من 5 سنوات يحضر وثيقة تثبت دراسته في أحد دور رياض الأطفال لمدة عامين علي الأقل

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي

أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خطوات التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الإبتدائي من خلال منصة ” نور” بالخطوات التالية :

الدخول للصفحة الرسمية لمنصة “ نور “

الضغط علي تسجيل الطالب

يسجل ولي الأمر هويته ثم يضغط علي التالي

يحدد ولي الأمر صلة قرابته بالطالب و يسجل طبيعة عمله

يحدد ولي الأمر المدرسة التي يرغب في التسجيل بها

يتبع ولي الأمر التعليمات حتى ينتهي من تسجيل الطالب

خطوات إنشاء حساب جديد لولي الأمر في نظام ” نور “

يعتبر نظام ” نور ” من أهم أنظمة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو يوفر الكثير من الخدمات لطلاب السعودية كما أنه يفيد المدرسين بالمدارس الحكومية، لذلك يجب علي كل معلم وطالب إنشاء حساب خاص بمنصة نور، ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية: