قامت وزارة التعليم بإتاحة التسجيل في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا لسهولة التسجيل، وهو التطبيق الأشهر حيث يستخدمه الأغلب لاستخراج التصاريح الإلكترونية، وإليكم بالتفصيل خطوات التسجيل في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا حيث يمكنكم الحصول عليه من خلال google play،app store،app gallery أو الدخول على رابط موقع توكلنا، أو من خلال رابط موقع مدرستي.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا

إن كنت تستخدم التطبيق ولديك حساب به كل ما عليك هو كتابة رقم الهوية الوطنية، أو هوية المقيم.

ثم كتابة الرقم السري الخاص بك.

ووضع علامة صح في مربع تذكرني ثم الضغط على كلمة التالي.

سوف تظهر لك هذه النافذة وبها أسماء أبنائك المسجلين في التطبيق وحساب كل اسم للدخول على منصة مدرستي، كل اسم ابن على حدا.

وإن كنت أول مرة تستخدم فيها تطبيق توكلنا فيجب التسجيل بالضغط على كلمة تسجيل جديد مع العلم يجب أن تكون مسجل في منصة أبشر.

تكتب الهوية الوطنية في المستطيل الأول كما هو موضح بالصورة أسفل.

ومن ثم كتابة تاريخ الميلاد هنا في المستطيل المحدد، وستلاحظ أن النظام لا يقبل تاريخ الميلاد غير الميلادي.

إذا كنت لا تعرف تاريخ ميلادك الميلادي ما عليك سوى فتح محرك البحث جوجل وكتابة تاريخ ميلادك بالهجري، ومن ثم أتبعه بكلمة ميلادي، سيقوم جوجل يتحويل التاريخ إلى ميلادي.

بعد أن حصلت على تاريخك الميلادي.

قم بالتسجيل على تطبيق توكلنا، والضغط على الموافقة على الاتفاقية، ومن ثم التسجيل في الموقع.

سوف تصل رسالة على الجوال مكونة من 4 أرقام، يجب كتابة هذه الأرقام، والضغط على كلمة التالي.

يتم تحويلك إلى هذه الصفحة يطلب منك كلمة مرور جديدة لتطبيق توكلنا، يجب أن تحتوي كلمة السر على حرف واحد كبير وحرف صغير وأرقام ولا يقل عن 8 خانات.

وللدخول على منصة مدرستي ستجد في أعلى اليسار بيانات منصة مدرستي وبالضغط عليها سوف يظهر لك اسم جميع أبنائك.

وبعد ظهور أسماء الأبناء سوف يظهر اسم المستخدم الخاص بكل ابن ورقم الهوية مل على حدا.

وللحصول على كلمة السر اضغط على إرسال كلمة السر.

مع ملاحظة أن كل ابن له كلمة سر خاصة على الأخ الثاني.

وقد تواجه مشكلة أن أحد أبنائك غير موجود بالقائمة كل ما عليك هو تأكيد إنك قد سجلت في توكلنا، وبمجرد الضغط على إرسال ستظهر لك منصة مدرستي.

إذا كنت ولي أمر فيجب أن يكون لديك حساب على موقع نور.

وللدخول كاطالب عليك كتابة حساب مايكرسوفت أوفس.

وأضغط next.

يجب كتابة كلمة مرورة جديدة معروفة لدى الطالب وتكون الحرف الأول كبير والثاني صغير والباقي أرقام.

يجب كتابة كلمة المرور المراسلة سابقا في المستطيل الأول، كتابة كلمة المرور الجديدة في المستطيل الثاني، وإعادة كتابة كلمة المرور الجديدة في المستطيل الثالث.

ثم الضغط على كلمة إرسال للتأمين على الحساب برقم الجوال في حالة نسيان كلمة المرور.

ثم اختيار الدولة وستكون المملكة العربية السعودية.

ومن ثم كتابة رقم الجوال في الخانة التالية، والآن أمامك قرارين اختيار رسالة نصية، أو اتصال بي في حالة اختيار إرسال رسالة.

بعد إرسال الرسالة على الجوال كتابة رقم التحقق وهو مكون من 6 أرقام ثم الضغط على كلمة التحقق.

ومن هذه النافذة نضغط على إنهاء للدخول.

وستظهر لك واجة منصة مدرستي من المين مقررات الدراسة، مناهج منصة مدرستي، والدروس، والجدول الزمني.

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