بالتفصيل خطوات التسجيل في تمويل إمكان الراجحي الميسر 1444 

يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية والذي يحظى بشرية كبيرة من العملاء الذين يثقون في بنك الراجحي وتعاملاته، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه بنك الراجحي لعملائه من تسهيلات وتمويل وقروض، كما أنه يوفر تمويل “إمكان ” وهو واحد من أشهر أنظمة التمويل المعروفة بالمملكة، وهذا التمويل هو تعامل مشترك بين بنك الراجحي وبين شركة إمكان الهدف منه مساعدة المواطنين بالمملكة في الحصول على تمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال

خطوات التسجيل في تمويل إمكان الراجحي الميسر

بالإضافة إلى انتشار فروع الراجحي في كل مكان بالمملكة إلا أنه هناك طريقتين للتعامل الإلكتروني للتسجيل والحصول على تمويل إمكان الراجحي الميسر وهما كالاتي :

الطريقة الأولى :من خلال التطبيق

يمكن تحميل تطبيق إمكان للتمويل من خلال رابط الاندرويد لهواتف الاندرويد

أو تحميله من خلال رابط الايفون لهواتف الايفون.

بعد تحميل التطبيق قم بتسجيل الدخول وفتح حساب جديد.

قم بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة وهي (تعريف بالراتب، بطاقة الهوية الوطنية، شهادة تأمين للقطاعات الخاصة، كشف حساب لآخر ثلاثة شهور وذلك لغير عملاء الراجحي)

سيتم مراجعة الأوراق والبيانات وفي حالة القبول سيتم ارسال رسالة إليك بالموافقة.

بعدها يمكنك تحديد مبلغ التمويل المطلوب والفترة المناسبة لك لسدادها.

يجب تحديد طريقة السداد بعدها يمكنك التوقيع على العقد الإلكتروني ثم أدخل رقم حسابك الخاص في بنك الراجحي.

الطريقة الثانية: التسجيل من خلال الموقع الالكتروني

الدخول إلى موقع الراجحي ال إلكتروني.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في بنك الراجحي.

اكتب رمز التحقق بشكل صحيح لإكمال عملية تسجيل الدخول.

اذهب للقائمة الرئيسية واختر”الخدمات المصرفية الإلكترونية”.

ثم اختر “تمويل إمكان الراجحي”.

قم بكتابة البيانات المطلوبة ثم أضغط “تقديم الطلب”

شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي الميسر 1443

يستطيع عملاء بنك الراجحي الحصول على تمويل إمكان الميسر، لكن حسب مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي كالاتي: