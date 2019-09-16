بالتفصيل..تعرف على خطوات عمل الزيارة العائلية وإجمالي تكلفتها بعد التعديلات

بعد أن قامت السعودية بالإعلان منذ بضعة أيام عن إعادة هيكلة رسوم الزيارة العائلية، نال هذا الخبر صدى واسع لدى لوافدين المقيمين بالسعودية نظرا لأنهم كانوا يعانوا كثيرا من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على عائلاتهم، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض طريقة عمل الزيارة العائلية خطوة بخطوة.







طريقة عمل الزيارة العائلية

أولا: يتم تقديم طلب زيارة عائلية من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية، ويتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالزائر ورقم جواز سفره، وبعد ذلك يتم طباعة الطلب ويقوك صاحب الطلب والكفيل بالتوقيع عليه، ثم يتم تصديقه من الغرفة التجارية، ثم يتم البحث عن حالة الطلب على موقع وزارة الخارجية بعد فترة تتراوح ما بين يومين إلى أسبوع.







ثانيا: بعد أن يتم صدور رقم التأشيرة، يتم الدخول على موقع إنجاز، ثم يتم ملأ البيانات المطلوبة، ويتم إرفاق صورة للزائر، مع مراعاة أن يتم تقليل حجم الصورة بواسطة أحد البرامج المخصصة لذلك، ويتم تسديد الرسوم المطلوبة عن طريق الفيزا، لأن الدفع سيكون بالدولار حيث أن التكلفة 81 دولارا.

ثالثا: يتم الدخول بعد ذلك على موقع تساهيل ويتم حجز موعد في أقرب مكان يقيم فيه الزائر، وفي الموعد المحدد يتوجه الزائر إلى بالأوراق المطلوبة إلى مكتب تساهيل، ومعه جواز السفر وصورة من دفع إنجاز، ويتم دفع 100 جنيه مصري في مكتب تساهيل، ويتم تحديد موعد لاستلام جواز السفر وعليه التأشيرة الخاصة بالزائر.

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مدة الزيارة







الزيارة العائلية تبعا للقرارات الجديدة تم تحديدها على أن تكون مدتها 30 يوما، ويتم تجديدها شهريا ب100 ريال سعودي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ولا يمكن التجديد بعد انتهاء هذه المدة.

يوجد نوع أخر من الزيارات وهو زيارة لمدة سنة، يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة أن يخرج الزائر من المملكة كل ثلاثة أشهر ليتم تجديدها.

تبلغ الرسوم في كلتا الحالتين 81 دولارا.

إجمالي تكلفة الزيارة

تبلغ إجمالي المصروفات التي يتم دفعها للزيارة العائلية

موقع إنجاز: 81 دولارا، ويمكن تفريدها كالتالي: 10.5 رسوم مخصصة للطلب، 10.5 دولارا رسوم خدمة التأمين الصحي، 31.5 دولارا تكاليف التأمين الصحي، بالإضافة إلى 81 دولارا قيمة التأشيرة، تكون إجمالي رسوم الزيارة 135 دولارا، بالإضافة إلى 800 جنيه يم تسديدها في مكتب تساهيل.

ملحوظات هامة عند عمل الزيارة

يجب عند عمل زيارة عائلية للوالدة أن يتم ختم شهادة الميلاد الخاصة بالمقيم من قبل الأحوال المدنية ثم يتم تصديقها من مكتب الخارجية.

في حالة الزوجة: يتم ختم تصديق قسيمة الزواج من الخارجية.