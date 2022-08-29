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“بالتفاصيل” سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444 للضباط وحسب التخصص الهندسي

محمد رمضان

الهندسة هي من أهم التخصصات العلمية في المملكة العربية السعودية، وتدخل في العديد من المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية بكافة مناطق المملكة، وعليه فقد قامت وزارة المالية السعودية بتحديد سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444 سواء للمهندسين الضباط، أو المهندسين حسب التخصص، وتبدأ الرواتب من 7 آلاف ريال سعودي، وحتى 15 ألف ريال سعودي، فيما يلي نوضح تفاصيل سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444 – 2022.

سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444

سلم رواتب المهندسين الضباط في السعودية 1444

وفق اللوائح التنظيمية بالمملكة العربية السعودية فإن الضباط المهندسين نختلف رواتبهم باختلاف رتبهم العسكرية ووفق الدرجة الوظيفية لكل فرد من الضباط، ويأتي سلم رواتب المهندسين الضباط في السعودية على النحو التالي:

مستوى رتبة الضابط ضابط ملازم مهندس ضابط ملازم أول مهندس ضابط نقيب مهندس ضابط برتبة رائد مهندس ضابط مقدم مهندس ضابط عقيد مهندس ضابط عميد مهندس ضابط لواء مهندس
  1 7590    ريال سعودي 8835    ريال سعودي 10600  ريال سعودي 13515  ريال سعودي 14645  ريال سعودي 16520  ريال سعودي 18805  ريال سعودي 21390    ريال سعودي
  2 7970    ريال سعودي 9275    ريال سعودي 11095   ريال سعودي 13780  ريال سعودي 15115  ريال سعودي 17110  ريال سعودي 19455  ريال سعودي 22120   ريال سعودي
  3 8350    ريال سعودي 9715    ريال سعودي 11590   ريال سعودي 14045   ريال سعودي 15585   ريال سعودي 17700   ريال سعودي 20105  ريال سعودي 23580   ريال سعودي
  4 8730    ريال سعودي 10155   ريال سعودي 12085  ريال سعودي 14310  ريال سعودي 16055  ريال سعودي 18290  ريال سعودي 20755  ريال سعودي 23580   ريال سعودي
  5 9110    ريال سعودي 10595  ريال سعودي 12580  ريال سعودي 14575  ريال سعودي 16525  ريال سعودي 18880  ريال سعودي 21405  ريال سعودي 24310   ريال سعودي
  6 9490    ريال سعودي 11035  ريال سعودي 13075  ريال سعودي 14840  ريال سعودي 16995  ريال سعودي 19470  ريال سعودي 22055  ريال سعودي 25040   ريال سعودي
  7 9870    ريال سعودي 11475  ريال سعودي 13570  ريال سعودي 15105  ريال سعودي 17465  ريال سعودي 20060  ريال سعودي 22705  ريال سعودي 25770   ريال سعودي
  8 10250  ريال سعودي 11915  ريال سعودي 13835  ريال سعودي 15370  ريال سعودي 17935  ريال سعودي 20650  ريال سعودي 23355  ريال سعودي 26500   ريال سعودي
  9 10630  ريال سعودي 12355  ريال سعودي 14100  ريال سعودي 15635  ريال سعودي 18405  ريال سعودي 21240  ريال سعودي 24005  ريال سعودي 27230  ريال سعودي
  10 11010  ريال سعودي 12795  ريال سعودي 14365  ريال سعودي 15900  ريال سعودي 18875  ريال سعودي 21830  ريال سعودي 24655  ريال سعودي 27960   ريال سعودي
  11 11390  ريال سعودي 13235  ريال سعودي 14630  ريال سعودي 16165  ريال سعودي 19345  ريال سعودي 22420  ريال سعودي 25305  ريال سعودي 28690   ريال سعودي
  12 11770  ريال سعودي 13675  ريال سعودي 14895  ريال سعودي 16430  ريال سعودي 19815  ريال سعودي 23010  ريال سعودي 25955  ريال سعودي
  13 12150  ريال سعودي 14115  ريال سعودي 15160  ريال سعودي 16695  ريال سعودي 20285  ريال سعودي 23600  ريال سعودي
  14 12530  ريال سعودي 14555  ريال سعودي 15425  ريال سعودي 16960  ريال سعودي 20755  ريال سعودي
  15 12910  ريال سعودي 14995  ريال سعودي 15690  ريال سعودي 17225  ريال سعودي

سلم رواتب المهندس حسب التخصص الهندسي في السعودية 1444

رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف التخصص الهندسي أيضًا، وتأتي على النحو التالي:

  • راتب المهندس الميكانيكي يتراوح بين 7 آلاف ريال و20 ألف ريال سعودي.
  • مهندس البرمجيات يتراوح راتبه بين 5000 و10 آلاف ريال سعودي.
  • راتب مهندس الكهرباء يتراوح بين 5000 و9500 ريال سعودي.
  • المهندس المعماري يتراوح راتبه بين 7000 و20 ألف ريال سعودي.
  • المهندس المدني راتبه يأتي ليتراوح بين 5000 و9500 ريال سعودي.
  • راتب مهندس الكيمياء يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال سعودي.
  • في حين يتراوح راتب مهندس البترول بين 5 آلاف و20 ألف ريال سعودي.

سلم علاوات المهندسين في السعودية 1444

الدرجة علاوة المهندس بدلات المهندس
الأولى 304 ريال سعودي 500 ريال سعودي
الثانية 332 ريال سعودي 500 ريال سعودي
الثالثة 368 ريال سعودي 500 ريال سعودي
الرابعة 392 ريال سعودي 500 ريال سعودي
الخامسة 436 ريال سعودي 700 ريال سعودي
السادسة 492 ريال سعودي 700 ريال سعودي
السابعة 556 ريال سعودي 700 ريال سعودي
الثامنة 620 ريال سعودي 700 ريال سعودي
التاسعة 700 ريال سعودي 700 ريال سعودي
العاشرة 792 ريال سعودي 900 ريال سعودي
الحادية عشر 908 ريال سعودي 900 ريال سعودي
الثانية عشر 1032 ريال سعودي 900 ريال سعودي
الثالثة عشر 1128 ريال سعودي 900 ريال سعودي
الرابعة عشر 1228 ريال سعودي 1200 ريال سعودي
الخامسة عشر 1336 ريال سعودي 1200 ريال سعودي
السادسة عشر 1444 ريال سعودي 1200 ريال سعودي
السابعة عشر 1484 ريال سعودي 1200 ريال سعودي
محمد رمضان

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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