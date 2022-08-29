“بالتفاصيل” سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444 للضباط وحسب التخصص الهندسي

الهندسة هي من أهم التخصصات العلمية في المملكة العربية السعودية، وتدخل في العديد من المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية بكافة مناطق المملكة، وعليه فقد قامت وزارة المالية السعودية بتحديد سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444 سواء للمهندسين الضباط، أو المهندسين حسب التخصص، وتبدأ الرواتب من 7 آلاف ريال سعودي، وحتى 15 ألف ريال سعودي، فيما يلي نوضح تفاصيل سلم رواتب المهندسين في السعودية 1444 – 2022.

سلم رواتب المهندسين الضباط في السعودية 1444

وفق اللوائح التنظيمية بالمملكة العربية السعودية فإن الضباط المهندسين نختلف رواتبهم باختلاف رتبهم العسكرية ووفق الدرجة الوظيفية لكل فرد من الضباط، ويأتي سلم رواتب المهندسين الضباط في السعودية على النحو التالي:

مستوى رتبة الضابط ضابط ملازم مهندس ضابط ملازم أول مهندس ضابط نقيب مهندس ضابط برتبة رائد مهندس ضابط مقدم مهندس ضابط عقيد مهندس ضابط عميد مهندس ضابط لواء مهندس 1 7590 ريال سعودي 8835 ريال سعودي 10600 ريال سعودي 13515 ريال سعودي 14645 ريال سعودي 16520 ريال سعودي 18805 ريال سعودي 21390 ريال سعودي 2 7970 ريال سعودي 9275 ريال سعودي 11095 ريال سعودي 13780 ريال سعودي 15115 ريال سعودي 17110 ريال سعودي 19455 ريال سعودي 22120 ريال سعودي 3 8350 ريال سعودي 9715 ريال سعودي 11590 ريال سعودي 14045 ريال سعودي 15585 ريال سعودي 17700 ريال سعودي 20105 ريال سعودي 23580 ريال سعودي 4 8730 ريال سعودي 10155 ريال سعودي 12085 ريال سعودي 14310 ريال سعودي 16055 ريال سعودي 18290 ريال سعودي 20755 ريال سعودي 23580 ريال سعودي 5 9110 ريال سعودي 10595 ريال سعودي 12580 ريال سعودي 14575 ريال سعودي 16525 ريال سعودي 18880 ريال سعودي 21405 ريال سعودي 24310 ريال سعودي 6 9490 ريال سعودي 11035 ريال سعودي 13075 ريال سعودي 14840 ريال سعودي 16995 ريال سعودي 19470 ريال سعودي 22055 ريال سعودي 25040 ريال سعودي 7 9870 ريال سعودي 11475 ريال سعودي 13570 ريال سعودي 15105 ريال سعودي 17465 ريال سعودي 20060 ريال سعودي 22705 ريال سعودي 25770 ريال سعودي 8 10250 ريال سعودي 11915 ريال سعودي 13835 ريال سعودي 15370 ريال سعودي 17935 ريال سعودي 20650 ريال سعودي 23355 ريال سعودي 26500 ريال سعودي 9 10630 ريال سعودي 12355 ريال سعودي 14100 ريال سعودي 15635 ريال سعودي 18405 ريال سعودي 21240 ريال سعودي 24005 ريال سعودي 27230 ريال سعودي 10 11010 ريال سعودي 12795 ريال سعودي 14365 ريال سعودي 15900 ريال سعودي 18875 ريال سعودي 21830 ريال سعودي 24655 ريال سعودي 27960 ريال سعودي 11 11390 ريال سعودي 13235 ريال سعودي 14630 ريال سعودي 16165 ريال سعودي 19345 ريال سعودي 22420 ريال سعودي 25305 ريال سعودي 28690 ريال سعودي 12 11770 ريال سعودي 13675 ريال سعودي 14895 ريال سعودي 16430 ريال سعودي 19815 ريال سعودي 23010 ريال سعودي 25955 ريال سعودي – 13 12150 ريال سعودي 14115 ريال سعودي 15160 ريال سعودي 16695 ريال سعودي 20285 ريال سعودي 23600 ريال سعودي – – 14 12530 ريال سعودي 14555 ريال سعودي 15425 ريال سعودي 16960 ريال سعودي 20755 ريال سعودي – – – 15 12910 ريال سعودي 14995 ريال سعودي 15690 ريال سعودي 17225 ريال سعودي – – – –

✅ الحد الادنى لرواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص 7 الاف ريال. pic.twitter.com/DN03sTKPHd — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 23, 2020

سلم رواتب المهندس حسب التخصص الهندسي في السعودية 1444

رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف التخصص الهندسي أيضًا، وتأتي على النحو التالي:

راتب المهندس الميكانيكي يتراوح بين 7 آلاف ريال و20 ألف ريال سعودي.

مهندس البرمجيات يتراوح راتبه بين 5000 و10 آلاف ريال سعودي.

راتب مهندس الكهرباء يتراوح بين 5000 و9500 ريال سعودي.

المهندس المعماري يتراوح راتبه بين 7000 و20 ألف ريال سعودي.

المهندس المدني راتبه يأتي ليتراوح بين 5000 و9500 ريال سعودي.

راتب مهندس الكيمياء يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال سعودي.

في حين يتراوح راتب مهندس البترول بين 5 آلاف و20 ألف ريال سعودي.

سلم علاوات المهندسين في السعودية 1444