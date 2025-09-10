أخبار السعودية

بالتعاون مع جامعة نجران.. منشآت تنظم “فرص الابتكار التجاري” غدًا

آياتي خيري

تستعد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع جامعة نجران لإقامة لقاءً تعريفيًا عن “فرص الابتكار التجاري بالمنطقة”، وذلك غدًا بمركز الأمير جلوي بن عبدالعزيز للمؤتمرات.

جامعة نجران

حضور عدد من المختصين

ومن المقرر أن يتواجد في اللقاء عددٌ من المختصين في الريادة والابتكار لاستعراض الفرص الواعدة بالمنطقة، والحديث عن أهمية فرص الابتكار التجاري بالمنطقة، ونشر ثقافة الابتكار، ودور الجهات ذات العلاقة في الإسهام لإيجاد فرص لرواد ورائدات الأعمال بنجران.

تسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة

وتسعى الهيئة عبر هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة في مجال الابتكار التجاري بمنطقة نجران، واستغلال المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها، والاستفادة من هذه الفرص لخلق مشاريع ابتكارية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقديم فرص تجارية مميزة لرواد الأعمال.

وطالبت الجامعة والهيئة رواد ورائدات الأعمال والمهتمين التسجيل لحضور اللقاء عبر الرابط التالي: https://innovationcenter.monshaat.gov.sa/commercial-innovation-opportunities-najran-event.

