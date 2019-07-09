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بالأمثلة .. سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 وعلاوات وظائف التعليم في السعودية .. 6 مستويات تعرف على التفاصيل كاملة

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
بالأمثلة .. سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 وعلاوات وظائف التعليم في السعودية .. 6 مستويات تعرف على التفاصيل كاملة
سلم وراتب المعلمين 1440

ننشر تفاصيل سلم رواتب المعلمين الجديد بعد موافقة الجهات المعنية علي السلم الجديد للوظائف التعليمية، حيث يتكون سلم الرواتب من 6 مستويات وكل مستوى يتكون من 6 درجات، والانتقال من مستوى اقل إلى مستوى اعلى يكون بعد المرور بـ6 درجات اخرى،وبالتالي سوف نوضح تفصيلاً جدول رواتب المعلمين والمعلمات في السعودية مع الشرح المفصل عن كل مستوى والدرجات والرواتب المقررة حتى يسهل على المعلمين في الجدول ببساطة ووضوح، حيث تم تصنيف المعلمين في السلم الجديد للرواتب إلى 4 رتب وهم (مساعد معلم / معلم – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير) كما اعتمد المركز الوطني للوثائق والمحفظات سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هـ.

سلم رواتب المعلمين

والجدير بالذكر أن سلم اجور المعلمين الجديدة وجد تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تدشين هاشتاج #سلم_رواتب_المعلمين_الجديد حيث تضمنت خطة سلم رواتب المعلمين في مختلف المجالات التعليم العام والجامعي اثر خطة جديدة تضعها وزارة التعليم السعودية لتعديل أوضاع المعلمين واليكم التوضيح تفصيلاً.

سلم وراتب المعلمين الجديد

نوضح تفصيلا السلم الجديد مع الشرح الوافي والمبسط ونأخذ كل مستوى من مستويات السلم الوظيفي على حده، هيا على بركة الله نبدأ بالمستوى الأول.

سلم رواتب المعلمين للمستوى الأول

يتكون المستوى من 6 رتب أو درجات في 4 تصنيفات للمعلم حيث تكون العلاوة السنوية 300 ريال لمساعد المعلم والمعلم و500 ريال للمعلم الممارس و540 ريال للمعلم المتقدم و600 ريال للمعلم الخبير، والجدول التالي يوضح العلاوات وسلم رواتب المعلم للمستوى الأول.

المستوىالدرجةمعلم مساعد / معلممعلم ممارسمعلم متقدممعلم خبير
المستوى الأول152007570995012650
2550080701449013250
3580087501103013850
4610090701157014450
5640095701211015050
66700100701265015650
العلاوة السنوية300500540600

سلم رواتب المعلمين المستوى الثاني

المستوى الثاني في سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 يتكون من 4 من تصنيفات المعلم كما تم التوضيح من قبل وتبدأ العلاوة السنوية في هذا المستوى من 320 ريال لمساعد المعمل والمعلم و520 ريال للمعلم الممارس و560 ريال للمعلم المتقدم و620 ريال للمعلم الخبير.

المستوىالدرجةمعلم مساعد / معلممعلم ممارسمعلم متقدممعلم خبير
المستوى الثاني17000105701319016250
27320110901375016870
37640116101431017490
47960121301487018110
58280126501543018730
68600131701599019350
العلاوة السنوية320520560620

سلم وراتب المعلمين الجديد 1440 المستوى الثالث

على نفس الدرج فان المستوى الثالث من سلم رواتب المعلمين يتكون من 4 فئات من الوظائف التعليمية (مساعد معلم / معلم ثم المعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير) حيث تبدأ العلاوات السنوية لهذا المستوى من 340 إلى 640 ريال، وعلى ذلك يكون جدول سلم وراتب المعلمين الجديد لهذا المستوى كما يلي:

المستوىالدرجةمعلم مساعد / معلممعلم ممارسمعلم متقدممعلم خبير
المستوى الثالث18920136901655019970
29260142301713020610
39600147701771021250
49940153101829021890
510280158501887022530
610620163901945023170
العلاوة السنوية340540580640

سلم رواتب المعلمين الجديد المستوى الرابع

يختلف المستوى الرابع من المستويات الباقية في سلم وراتب المعلمين حيث انه يتكون من ثلاث تصنفيات من وظائف المعلمين وهم (مساعد معلم ومعلم) والمعلم الممارس والمتقدم، ويستثنى من ذلك المعلم الخبير حيث تبدأ العلاوة السنوية من 360 ريال وحتى 580 ريال، وعلى هذا يكون جدول سلم رواتب المعلم في السعودية للمستوى الرابع ما يلي:

المستوىالدرجةمعلم مساعد / معلممعلم ممارسمعلم متقدم
المستوى الرابع1109601693020030
2113201747020610
3116801801021190
4120401855021770
51240019090
61276019630
العلاوة السنوية360540580

كما نلاحظ أن الدرجات لوظائف المعلم المتقدم هما 4 درجات فقط بخلاف تصنيفات الوظائف التعليمية الأخرى.

جدول سلم وراتب المعلم في السعودية المستوى الخامس

المستوى الخامس يتكون من تصنيف فقط من تصنيفات المعلمين الوظيفية في السعودية وهما المعلم ومساعد المعلم والتصنيف الآخر المعلم الممارس وعلى اثر ذلك يكون الجدول التالي لسلم الرواتب على المستوى الخامس

المستوىالدرجةمعلم مساعد / معلممعلم ممارس
المستوى الخامس11312020170
21350020710
31388021250
414260
514640
615020
العلاوة السنوية380540

سلم وراتب المعلمين الجديد للمستوى الأخير

المستوى السادس والأخير من مستويات سلم وراتب المعلمين الجديد 1440 يشمل المعلم ومساعد المعلم فقط ونقدمه كما يلي:

المستوىالدرجةمعلم مساعد / معلم
المستوى السادس115400
215800
316200
416600
517000
617400
العلاوة السنوية400

وبهذا يكون الجدول الكامل لسم رواتب الوظائف التعليمية والعلاوات كما يلي:

سلم رواتب المعلمين الجديد
سلم وراتب المعلمين 1440

 

أمثلة وشروحات سلم رواتب المعلمين الجديد

نوضح بعض الأمثلة شرح للسلم الجديد للرواتب حيث يكون التسكين الحالي لأقرب حيث تتم عملية الترقي لكل رتبة بحسب الكفاءة والشهادات وسنوات الخبرة، حيث توضح اللائحة عن وجود رخصة مهنية لعملية الترقية حيث تتغير العلاوة كل 6 سنوات بتغير 6 درجات للقفز على الرتبة التالية في ذات المستوى،

وعلى ذلك فان تعينات الدرجات كما يلي:

  • تعين الدرجة الثالثة للمستوى الأول براتب 8570 ريال لحاملي الماجستير.
  • تعين الدرجة الرابعة للمستوى الأول براتب 9070 ريال حاملي الدكتوراه.
  • تعين الدرجة الأولى للمستوى الأول براتب 7570 ريال لحملة المؤهل العالي غير التربوي لرتبة معلم ممارس.
  • تعين الدرجة الثانية للمستوى الأول براتب 8070 لحاملي المؤهل التربوي بوظائف معلم ممارس.

كما نشر العديد من المختصين على موقع تويتر شرح لجميع الفئات التصنيفية للمعلم كما يلي:

سلم رواتب المعلمين رواتب المعلمين راتب المعلم رواتب المعلم

مثال للمستوى الخامس ومعلم ممارس كمقارنة:

القديم : 24 درجة يبدأ بـ 8038 حتىـ19913 الجديد :معلم ممارس 27 درجة تبدأ من 8070 حتى 21250 القديم :علاوة510 الجديد:3علاوات=من 500إلى 540

كما اعتمد المركز الوطني للوثائق والمحفظات السلم الجديد لرواتب المعلمين واليكم المستندات.

سلم رواتب المعلمين الجديد سلم رواتب المعلمين

ونظراً لوجود جانب من الغموض حول السلم الجديد للوظائف التعليمية في السعودية، يمكنكم فتح باب المناقشة حول كل ما يخص جدول وراتب المعلمين بتعليق اسفل المقالة وسوف نعمل على الإجابة  على كافة الاستفسارات والأسئلة.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

التعليقات

    1. يبدأ السلم من فوق لتحت وعلى هذا .. ستوضع على أقرب راتب
      *مساعد معلم = محضر المختبر
      *معلم ممارس = بكالوريوس ( معلم عادي)
      *معلم متقدم = ماجستير او حاصل على مايعادلها من دورات وخبرات
      *معلم خبير = دكتوراه أو حاصل على مايعادلها من خبرات

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