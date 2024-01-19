بالأرقام .. مبيعات تذاكر السينما في السعودية تصل لرقم قياسي

شهدت السعودية خلال الخمس سنوات الأخيرة نمواً متزايد في صناعة الترفيه، هذا النمو تضمن زيادة كبيرة في عدد دور العرض، بجانب تزايد في الإنتاج السينمائي للأفلام السعودية، وكذلك تنظيم عدد من المهرجانات السينمائية والترفيهية، كان في مقدمتها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وموسم الرياض.

مبيعات تذاكر السينما في السعودية

معدلات نمو هي الأعلى في العالم

جاء مناقشة التطور في صناعة وعرض وتوزيع الأفلام من خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الأفلام السعودية، والذي ناقش الكثير من التحديثات التي شهدتها الصناعة بالمملكة تحت عنوان “الأفلام السعودية في شباك التذاكر”، حيث ناقش اللقاء الأداء الذي حققته الأفلام السعودية على مختلف منصات العرض المحلية والعالمية.

كما ناقش اللقاء الذي استضاف كوكبة من رواد قطاع السينما في السعودية، الأهمية الكبيرة لقطاعات التوزيع والعرض السينمائي، والطريقة التي يمكن من خلالها تحفيز الطلب على الأفلام السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم المنصات التي تساهم في عرض المحتوى السعودي، وتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع، وتشجيع الاهتمام بالسينما عموماً والسينما السعودية على وجه الخصوص.

أرقام حققتها السعودية في 5 سنوات

وتناول اللقاء أيضاً استعراض ما حققته السعودية من تطور في مجال السينما ودور العرض خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي تمثلت فيما يلي:

ارتفعت أعداد شاشات العرض لتصل إلى 627 شاشة، من خلال 69 دور عرض منتشرة في جميع مناطق المملكة، لتكون بذلك هي النسبة الأعلى نمو عالمياً.

بلغت قيمة تذاكر السينما المباعة خلال عامي 2022 و 2023 قيمة بلغت مليار و800 مليون ريال، بواقع 900 مليون ريال في العام الواحد.

تجاوزت أعداد التذاكر السينمائية المباعة خلال عام 2023 حاجز الـ17 مليون تذكرة.

وعن قيمة أسعار التذاكر، تطرق اللقاء إلى مناقشة التخفيض الذي شهدته الأسعار خلال عام 2023 بالمقارنة بالعام السابق، حيث تم تخفيض أسعار التذاكر بقيمة بلغت 16%، لتبتعد بذلك السعودية عن كونها من أعلى أسعار التذاكر في العالم.