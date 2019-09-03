بالأرقام| رسوم مكتب العمل في السعودية 2019

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول العربية التي يتوافد إليها الكثير من المواطنين من مختلف البلاد العربية ودول شرق آسيا أيضا، وذلك من أجل العمل وشغل الوظائف والمهن المختلفة بغرض تحسين المستوى المادي وإيجاد فرصة العمل المناسبة التي قد لا تتوفر لهذا الوافد في بلده، وقد أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية رسوم يجب على الوافد للمملكة للعمل دفعها لمكتب العمل؛ ويتم الاستفادة من تلك الرسوم في النهوض باقتصاد الدولة وتنميتها وتطوير الخدمات المختلفة، ومن خلال هذا الموضوع ندعو جميع الوافدين للأراضي السعودية من جميع الجنسيات للتعرف على رسوم مكتب العمل 2019.







رسوم مكتب العمل 2019

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع إدارة الجوازات بإصدار قرار بتقليص فترة صلاحية إقامة الوافدين داخل المملكة من ستة سنوات لتصبح أربعة فقط، كما قررت الوزارة مؤخراً فرض رسوم لعام 2019على المقيمين بالأراضي السعودية من الوافدين للعمل من الدول المختلفة وهي كالتالي:







في حالة كان العامل الوافد لا يزيد عن العمالة السعودية في المؤسسة أو المكان الذي يعمل فيه تكون قيمة الرسوم المطلوبة 6000 ريال سعودي سنويا.

أما في حالة زيادة عدد العمالة الوافدة عن عدد العمالة السعودية في المؤسسة تكون الرسوم المطلوبة على الفرد الوافد بقيمة 7200 ريال سعودي سنويا.

كما تم إقرار زيادة الرسوم بداية من أول يناير لعام 2020 لتصبح كالتالي:







إذا كانت العمالة الوافدة يزيد عددها عن العمالة السعودية في المؤسسة؛ ستكون الرسوم الواجب دفعها بقيمة 800 ريال شهريا حيث يصل إجمالي الرسوم المطلوب دفعها سنويا إلى 9600 ريال سعودي.

وفي حالة كانت العمالة السعودية هي الغالبة في المؤسسة أو مكان العمل؛ تكون الرسوم الواجبة على الوافد بقيمة 700 ريال شهريا بإجمالي 8400 ريال سعودي سنويا.

الفئات المعفاة من رسوم العمالة







زوجة المواطن.

زوج المواطنة.

المنشآت أو المؤسسات الصغيرة جدا التي يعمل بها من عامل واحد حتى خمس عمال.

أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي الجنسية.

عمال فرع تأجير العمالة المنزلية التابعة لمكاتب وشركات الاستقدام.

المواطن الفلسطيني الحامل لوثيقة مصرية.

المواطن التابع لاتحاد ميانمار.

المواطن التركستاني.

المقيم بلوشي.