بالأرقام.. التأمينات الاجتماعية تكشف إنجازات شهر نوفمبر

أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 1.8 مليون معاملة.

وقدم التقرير الدوري للمؤسسة عرضًا لإجمالي المصروفات التأمينية التي تم إنفاقها خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث وصل حجم مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 10.7 مليارات ريال، فيما وصل مقدار مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 89.8 مليون ريال، كما بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 10 ملايين ريال.

وتضمن التقرير أبرز الأرقام التي حققتها التأمينات الاجتماعية في مجال التحول الرقمي وأتمتة العمليات للفترة المشار إليها، حيث بلغ زوار موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa ، ومستخدمو منصتي (تأميناتي أفراد/ أعمال) أكثر من 1.3 مليون عميل، كما وصل عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 224 ألف مستخدم، وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة لشهر نوفمبر الماضي بين التقرير أنها بلغت أكثر من 198 ألف خطاب.

وفي نفس السياق، ناقشت المؤسسة أبرز الأرقام التي حصدتها قنوات التواصل الرقمية، التي مكنت العملاء من إنجاز جميع تعاملاتهم مع المؤسسة على مدار الساعة وبكل يسر وسهولة، حيث وصل عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي “أمين” أكثر من 34 ألف عميل لكل منهما، كما بلغ عدد مستخدمي خدمة “واتساب التأمينات” أكثر من 5 آلاف عميل، وعن عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على منصة X بيّن التقرير أنها بلغت أكثر من 57 ألف استفسار، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 65 ألف اتصال.

وأكدت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني للمنشآت وأصحاب العمل التي تمت خلال فترة التقرير وصلت لأكثر من 15 ألف زيارة، فيما وصل عدد اللقاءات والورش الميدانية 45 لقاءً وورشة عمل، تناولت تعزيز مفهوم الالتزام التأميني وأهمية السلامة والصحة المهنية في مقر العمل، والتعريف بمزايا ومنافع المشترك وصاحب العمل، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في ظل نظام التأمينات الاجتماعية، وعن أبرز الملاحظات المرصودة على أصحاب العمل.

في هذا السياق شددت المؤسسة على أنه تم رصد أبرز ثلاث ملحوظات تتمثل في تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل، وعدم الالتزام بتهيئة وتوفير أنظمة إطفاء الحريق، وعدم الالتزام بتوفير أدوات الوقاية والحماية الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشفت مؤخراً عن انخفاض إصابات العمل المسجلة خلال الربع الثالث للعام الحالي 2023م مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة 13.6% حيث يمثل خفض إصابات العمل المسجلة أحد الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.