دائمًا ما تبهرنا شركة زين للاتصالات بعروضها المذهلة، والتي كان من أهمها باقة سوشال لا محدود زين 25 ريال، مما يجعلها الشركة الرائدة في عالم الإنترنت وايضًا صفقات الإنترنت مع باقات الهواتف في اشتراك واحد، أهم ما يميز باقة سوشال لا محدود زين 25 ريال أنها باقة أسبوعية يتم إستخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي بلا حدود، وليس هذا فقط وإنما تميزت شركة زين للاتصالات بان لها باع طويل في عالم العروض المتميزة للشباب، وهذا ما سنحاول تقديمه لكم خلال هذا المقال.

مزايا سوشال لا محدود زين 25 ريال

تميزت باقة سوشال لا محدود زين 25 ريال بأسعارها الرخيصة والمقابل خدمات لا حدود لها.

الباقة مُقدمة خصيصًا للشباب لكي يتمكنوا من التواصل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

مقابل خدمات إنترنت على مدار الأسبوع يتم دفع 25 ريال.

الشركة حريصة كل الحرص على على تقديم عروض جديدة زمفيدة لعملائها في محاولة لإرضاء رغبات الشباب والمستخدمين وبشكل دائم منها والتي كان منها ذلك العرض المذهل سوشال لا محدود زين 25 ريال.

شركة زين للأتصالات السعودية

تُعد شركة زين السعودية من أعرق وأضخم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

مقر الشركة الأساسي يوجد في دولة الكويت.

للشركة عدة فروع ممتدة في السعودية والعراق والسودان.

تحقق الشركة سلسلة ضخمة من الأرباح ولعل الفضل في ذلك الأمر يرجع إلى مجهوداتها الضخمة وعروضها المتجددة دائمًا.

تحظى شركة زين بقاعدة عملاء ضخمة بسبب خدماتها العديدة واستخدامها لأحدث التقنيات في مجالات الاتصالات والإنترنت.

بقاعدة عملاء ضخمة بسبب خدماتها العديدة واستخدامها لأحدث التقنيات في مجالات الاتصالات والإنترنت. جماهرية زين ممتدة للعديد من الدول وعلى مستوى أنحاء العالم مؤكدة قيمة مجهوداتها الضخمة في عالم الاتصالات والإنترنت.

باقات سوشال لا محدود زين 25 ريال

ما يميز شركة زين هو مواصلة عملها الدوؤب على الإرتقاء لأعلى مستوى في تقديم أرفع الخدمات والعروض لعملائها، حيث لم تقتصر تلك العروض على سوشال لا محدود زين 25 ريال فقط، وإنما ستتفاجأ بوجود باقات انترنت يومية واسبوعية وشهرية أخرى وأكثر من متميزة.

باقة Social Media Plus الأسبوعية

ما يميز باقة Social Media Plus:-

تستخدم في كافة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

يتم تجديد الباقة في نهاية الأسبوع بشكل تلقائي وتُخصم من المبلغ المتاح.

تكلفة Social Unlimited هو 35 ريال في الأسبوع شاملة قيمة الضريبة المضافة.

باقات زين الشهرية

رسوم تجديد الباقة حوالي 60 ريال شاملة قيمة الضريبة المُضافة.

تأتي الحزمة بشهر من الاستخدام اللامحدود لتطبيقات متعددة مثل الواتساب، الفيس بوك، تويتر، انستقرام، تيك توك، سناب شات.

باقات زين المميزة للإنترنت

تتضمن الباقة 30 جيجا إنترنت.

تتميز هذه الحزمة لمدة 3 اشهر.

قيمة تجديد هذه الباقة حوالي 175 ريال.

لا يوجد بهذه الباقة دعم 5G.

يتضمن العرض بث مجاني لOSN لمدة شهرين.

30 جيجا بايت يتم استخدامها في يوتيوب وتويتر.

باقات زين اللامحدود للتواصل الاجتماعي

تتضمن الباقة انترنت بالإضافة ل 25 اجتماعي مجاني.

25 جيجا بايت لتصفح الويب.

25 جيجا بايت صالحة لمدة شهر تُستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

تدعم الباقة شبكة 5G.

شهرين عرض مجاني ل OSN.

30 + 30 مكافأة اجتماعية.

يتم تجديد هذه الباقة ب 99 ريال صالحة لمدة شهر ولا تشمل قيمة الضريبة المُضافة.

كان هذا هو موضع اليوم والذي تناولنا فيه اهم إنجازات شركة زين العملاقة، والتي كان أهمها سوشال لا محدود زين 25 ريال، وعرضنا عليكم أيضًا بعض العروض المُقدمة من الشركة لخدمة عملائها الكرام.