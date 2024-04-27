بأمر سامي وبقرار وزاري| الأحوال المدنية تعلن منح الجنسية السعودية لعدد من الأشخاص بالأسماء

قامت الأحوال المدنية بمنطقة الرياض منذ قليل، وكذلك الأحوال المدنية في محافظة جدة بالإعلان عن صدور أمر سامي وموافقة مجلس الوزراء على منح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد 4 أشخاص، وذلك وفق ما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية.

ووفق الأحوال المدنية فإنه صد صدر أمر سامي كريم بتاريخ 18| 12| 1444 والذي حمل رقم 86929 بمنح جنسية السعودية لشخص يدعى جميل عباس إلياس سهجو خان وكذلك وزوجته سهام إبراهيم بن إلياس بن ساغاخان.

اقرأ أيضاً:

كما صدر قرار وزاري بتاريخ 28|8| 1445 والذي حمل رقم 233540 بالموافقة على منح كل من أحمد وفهد ابني عبدالمعز بن زاكر محمد عبدالجليل، جنسية المملكة العربية السعودي وذلك بموجب المادة رقم 14 من نظام الجنسية.